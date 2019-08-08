Hava sıcaklıkları kuzey ve iç kesimlerde artacak

Hava sıcaklıklarının yarın kuzey ve iç kesimlerde 2-4 derece artması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, yarın havanın yurdun kuzeydoğu kesimleriyle Doğu

Akdeniz'in iç kesimlerinde parçalı bulutlu, diğer yerlerde ise az

bulutlu ve açık olacağı öngörülüyor.

Hava sıcaklıklarının kuzey ve iç kesimlerde 2-4 derece artacağı tahmin ediliyor, diğer bölgelerde ise önemli bir değişiklik beklenmiyor.

Rüzgarın, Marmara'nın kuzeyi ve batısı ile Çeşme

çevrelerinde yer yer kuvvetli esmesi bekleniyor.

