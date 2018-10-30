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Hava taksi 'gyrocopter'i deneyen vali: Kuş gibi uçtu

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.10.2018 09:01 | Son Güncelleme

Denizli'de döner kanatlı ve pervaneli bir hava taşıtı olan 'gyrocopter' ile turistik uçuşların yanı sıra hava taksi hizmeti verecek olan bir havacılık şirketi törenle hizmete açıldı. Şirketin açılış kurdelesini kesen Denizli Valisi Vali Hasan Karahan ve AK Partili Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, gyrocoptere binip, Pamukkale ve antik kentler üzerinde uçuş yaptı.

Denizlili girişimci Hüseyin Ümit Ercan tarafından Pamukkale ilçesinde, Türkiye'nin ilk hava taksilerinden biri olma özelliği taşıyan 'gyrocopter' olarak bilinen hafif hava aracıyla 'hava taksi' hizmeti verecek olan havacılık şirketi (Pamair Havacılık) kuruldu. Ercan, havacılık şirketini bugün Denizli Valisi Hasan Karahan ve AK Partili Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan'ın da katıldığı törenle hizmete açtı.

Hava taksi 'gyrocopter' ile ilk turu Vali Karahan ve Başkan Zolan attı

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Açılış kurdelesini Vali Karahan ve Büyükşehir Belediye Başkanı Zolan birlikte kesti. Ardından Vali Karahan ve Büyükşehir Belediye Başkanı Zolan, hava taksi gyrocoptere binerek Pamukkale travertenleri ve antik kentler üzerinde tur attı.
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Uçuş sonrası açıklama yapan Vali Karahan, "Kuş gibi uçuyor, nutkum tutuldu. Balonla uçmuştum ama bu farklı bir deneyim oldu. Çok güzel bir duygu" dedi.
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Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan da uçuştan büyük keyif aldığını vurgulayıp, "Havadayken sakin ve özel hissediyorsunuz. Havadan eşsiz travertenleri görmek ayrı bir güzel.
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Denizlimizi havadan gördük. Turizm, adrenalin ve spor anlamında bu tür faaliyetler çok önemli. Tavsiye ediyorum. Havada uçarken güven konusunda sıkıntı yok. Karadaki araçlardan daha güvenli, çünkü yalnızsınız" diye konuştu.
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Havacılık şirketinin sahibi Hüseyin Ümit Ercan da "Açılışımız Cumhuriyet Bayramı'na denk geldi. Amacımız turistik uçuşların yanı sıra hava taksi faaliyetlerinde de bulunmak.
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Ege'nin ortasında bir şehiriz. Çevre illere 1 saat 15 dakikada mesafede bulunuyoruz. Burada Pamukkale ve antik kentler üzerinde kısa turlar atarak iç ve dış turizme hizmet veriyoruz.
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Çevre illerde havalimanlarına ve 500 metre uzunluğu olan çim ya da asfalta rahatlıkla inebiliyoruz. Uçuşlarımıza katılan herkes, çok mutlu oluyor. Doğru bir iş yaptığımızı düşünüyoruz" dedi.
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hava taksi Denizli Gyrocopter

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