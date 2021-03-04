"Hava Üssü Saldırısına Misilleme Yapmaktan Kaçınmayacağız"

Üst düzey Amerikalı yetkililer, Çarşamba günü yaptıkları açıklamalarda, ABD'nin Irak'taki Amerikan ve koalisyon güçlerine yönelik son roketli saldırıya gerektiği takdirde askeri güç kullanarak karşılık vermekten kaçınmayacağını kaydetti. ABD Savunma Bakanlığı'ndan yetkililer, Çarşamba günü erken saatlerde Irak'ın batısındaki Anbar vilayetinde bulunan Ayn El Esat hava üssüne en az 10 roket atıldığını bildirmişti. Bir Amerikalı taşeron, saldırı sırasında bulunduğu sığınakta kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdi. ABD Savunma Bakanlığı basın sözcüsü John Kirby, Iraklı güvenlik güçlerinin saldırıyla ilgili soruşturma yürüttüğünü, saldırının sorumlusunun kim olduğu konusunda bir sonuca varmanın henüz erken olduğunu belirtti. Kirby, "İzin verelim Iraklı ortaklarımız soruşturmayı yürütsün, ne gibi veriler elde ettiklerini görsünler, sonra eğer bir yanıt vermek gerekirse sanırım bundan kaçınmayacağımızı açıkça ifade ettim. Ama henüz o noktada değiliz" dedi. Kirby ayrıca ön soruşturmanın, roketlerin El Esat hava üssünün doğusundaki birkaç noktadan fırlatıldığını ortaya koyduğunu söyledi.

Sözcü ayrıca üssün roketsavar sistemi dahil savunma sistemlerinin devreye girdiğini, ancak fırlatılan roketlerden herhangi birini vurup-vurmadığının henüz netlik kazanmadığını belirtti. Çarşamba günü El Esat hava üssüne düzenlenen saldırı, İran destekli milislerin Irak'taki Amerikan ve koalisyon güçlerini barındıran askeri üslere düzenlediği bir dizi roket saldırısının sonuncusuydu. Saldırı, Başkan Joe Biden'ın Suriye'nin doğusunda bir karargaha hava saldırısı düzenlenmesi talimatı vermesinin üzerinden bir hafta geçmeden geldi. Amerikalı yetkililer, milislerin bu karargahı kullanarak saldırıları düzenlediğini söyledi. Başkan Biden, bu saldırının İran'a "yaptıklarının cezasız kalmayacağı" yönünde verilen bir uyarı niteliğinde olduğunu söylemişti. Çarşamba günü Beyaz Saray'da konuşan Başkan Biden, gazetecilere yaptığı açıklamada, Amerika'nın ”şimdi bu uyarı doğrultusunda” hareket ettiğini söyledi ve "Kimin sorumlu olduğunu belirlemeye çalışıyoruz, bu noktadan sonra değerlendirmelerimizi yapacağız" dedi.

Amerika, daha önceki roketli saldırıların sorumlusu olarak İran destekli iki milis güce, Katayib Hizbullah ve Katayib Seyit El Şuhada'ya işaret etmişti. Amerikalı yetkililer, geçen haftaki saldırının her iki grubun da yeni saldırılar düzenlemesini zorlaştırmak için tasarlandığını kaydetti. Kirby, Çarşamba günkü açıklamasında, "Elbette bu kaygı verici ve kimsenin tanık olmak istemediği bir gelişmedir. Hiç kimse çatışmanın tırmandığını görmek istemiyor. Daha önce olduğu gibi personelimizi, çıkarlarımızı ve Iraklı ortaklarımızın çıkarlarını savunmak için ona göre hareket edeceğiz" ifadesini kullandı. Ölçülü yanıt Diğer yetkililer de Washington'un bir sonraki adımının ölçülü olacağını söyledi.

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, "İlave yanıt vermemiz gerektiği sonucuna varırsak belirlediğimiz takvime göre yine harekete geçeceğiz. Aceleci ya da yanlış bilgilendirme doğrultusunda, durumu tırmandıracak ya da düşmanlarımızın eline koz verecek kararlar almayacağız" şeklinde konuştu. Amerika'nın bu söylemlerine rağmen daha önceki roketli saldırıların arkasında olduğu belirtilen milis gruplardan biri, El Esat hava üssüne düzenlenen saldırıyı memnunlukla karşılayan açıklamalar yaptı.