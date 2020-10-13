HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Hava ve deniz suyu sıcaklığı eşitlendi, tatilciler soluğu plajda aldı

Hava ve deniz suyu sıcaklığı eşitlendi, tatilciler soluğu plajda aldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.10.2020 15:11 | Son Güncelleme

Antalya’nın Alanya ilçesinde ekim ayının ortasına gelinmesine rağmen sıcak ve güneşli havayı fırsat bilen yerli ve yabancı tatilciler soluğu plajlarda aldı.Hava sıcaklığının 28, deniz suyu sıcaklığının 27, nem oranının ise yüzde 59 ölçüldüğü Alanya’da yerli ve yabancı tatilciler, dünyaca ünlü Damlataş, Kleopatra ve Keykubat plajlarında denize girdi.

Antalya’nın Alanya ilçesinde ekim ayının ortasına gelinmesine rağmen sıcak ve güneşli havayı fırsat bilen yerli ve yabancı tatilciler soluğu plajlarda aldı.
Hava sıcaklığının 28, deniz suyu sıcaklığının 27, nem oranının ise yüzde 59 ölçüldüğü Alanya’da yerli ve yabancı tatilciler, dünyaca ünlü Damlataş, Kleopatra ve Keykubat plajlarında denize girdi. Bazı turistler ise kumlara kendilerini atıp güneşlenirken bazıları da müzik dinledi ve kitap okudu. Kumsalda güneşlenen turistlerin yanı sıra oynayan çocuklar ve yürüyüş yapan çiftler renkli görüntüler oluşturdu. Günü birlik tekne turlarına çıkan ve teleferiğe binen turistler ise Alanya’nın doğal güzelliklerini yakından inceleme fırsatı buldu.

Olga Malimonenko: “Burası çok güzel”
Moskova’dan Alanya’ya tatile gelerek Damlataş plajında deniz keyfi yapan Olga Malimonenko (34), burayı çok sevdiğini söyledi. Malimonenko, “Alanya’ya daha önce de çok kez tatile geldim. Burası çok güzel, çok temiz ve ucuz. Alanya’yı herkese tavsiye ederim. Alanya’da korona virüs tedbirlerine dikkat ediyor ve maske takılıyor. Moskova’da salgın daha çok ilerliyor” dedi.
Meteoroloji yetkilileri, güneşli havanın pazar günü etkisini yitirerek yerini yağışlı havaya bırakacağını bildirdi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Borsa İstanbul'da gong şişe cam için çaldı!Borsa İstanbul'da gong şişe cam için çaldı!
Sözcü Gazetesi davasıyla ilgili flaş gelişmeSözcü Gazetesi davasıyla ilgili flaş gelişme
İşte Gelinim Mutfakta etli pay yemeğinin tarifi!İşte Gelinim Mutfakta etli pay yemeğinin tarifi!
En Çok Okunan Haberler
Ferdi Tayfur’un kızı şoke etti! 'Seks kasetlerin...'
Ferdi Tayfur’un kızı şoke etti! 'Seks kasetlerin...'
Olay yaratan Öcalan iddiası: Televizyona çıkıp, çağrı yapacak
Olay yaratan Öcalan iddiası: Televizyona çıkıp, çağrı yapacak
'Türk erkeklerinin tacizlerinden...'
'Türk erkeklerinin tacizlerinden...'
Polis otosunda yaptıkları 'pes' dedirtti
Polis otosunda yaptıkları 'pes' dedirtti
'Beni komşumla aldatıyor' deyip karısının kafasını kesti
'Beni komşumla aldatıyor' deyip karısının kafasını kesti
Muhalefetin cumhurbaşkanı adayı kim olacak?
Muhalefetin cumhurbaşkanı adayı kim olacak?
İlginizi Çekebilir
İşini kaybetmiş birine asla söylememeniz gereken 20 şey!
İşini kaybetmiş birine asla söylememeniz gereken 20 şey!
Her yerde aranıyordu! Ormanlık alanda kanlar içinde bulundu
Her yerde aranıyordu! Ormanlık alanda kanlar içinde bulundu
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!
Antalya'da trans birey çıplak halde ölü bulundu
Antalya'da trans birey çıplak halde ölü bulundu
Düğün davetiyesinde 'maske' uyarısı yapmıştı!
Düğün davetiyesinde 'maske' uyarısı yapmıştı!
Diyarbakır’da silahlı çatışma: Ölü ve yaralılar var
Diyarbakır’da silahlı çatışma: Ölü ve yaralılar var
Diğer Haberler
Terör örgütü PKK'nın Sincar'daki kampları görüntülendi
Terör örgütü PKK'nın Sincar'daki kampları görüntülendi
Babasını öldürüp intihar etti
Babasını öldürüp intihar etti
Bu hastalık dünyada sadece 4 ailede var: Uzaylıya bakar gibi bakıyorlar
Bu hastalık dünyada sadece 4 ailede var: Uzaylıya bakar gibi bakıyorlar
Kocaeli'de korkunç kaza! Otobüs içindeki yolcular böyle savruldu
Otobüs içindeki yolcular böyle savruldu
Mahkemeden Enis Berberoğlu kararı
Mahkemeden Enis Berberoğlu kararı
Güreşçi genç, sosyal medyadan veda yazısı paylaşıp intihar etti
Sosyal medyadan veda edip canına kıydı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.