Hava yolcularının yüzde 5'i Türkiye'den taşındı

İSTANBUL (AA) - İZZET TAŞKIRAN - Geçen yıl, dünyada uçakla seyahat eden yolcuların yaklaşık yüzde 4,7'si, Avrupa'dakilerin ise yaklaşık yüzde 8,9'u Türkiye'deki havalimanlarından yapılan seferlerle taşındı.

AA muhabirinin Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü verilerinden derlediği bilgiye göre, 2017'de, Türkiye'deki havalimanları merkezli iç ve dış hat seferleriyle taşınan yolcu sayısı 193 milyon 576 bin 844 olarak hesaplandı.

Geçen yıl, Türkiye'deki havalimanları merkezli uçuşlarla iç hatta 109 milyon 511 bin 390, dış hatta 83 milyon 533 bin 953, transitte ise 531 bin 501 yolcu taşındı.

2017 yılında Türkiye'de en çok yolcu ağırlayan havalimanları arasında birinci sırada Atatürk Havalimanı yer aldı. Bu havalimanında geliş gidiş seferleriyle 64 milyon 106 bin 14 yolcu misafir edilirken yoğunluğu gittikçe artan Sabiha Gökçen Havalimanı'nda 31 milyon 386 bin 38 yolcu ağırlandı.

Antalya Havalimanı iç ve dış hatta geçen yıl 25 milyon 872 bin 451, Ankara Esenboğa Havalimanı 15 milyon 817 bin 158, İzmir Adnan Menderes Havalimanı ise 12 milyon 824 bin 310 yolcuya ev sahipliği yaptı.