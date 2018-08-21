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Hava yolcularının yüzde 5'i Türkiye'den taşındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.08.2018 11:16 | Son Güncelleme

Geçen yıl, dünyada uçakla taşınan yolcuların yaklaşık yüzde 4,7'si, Avrupa'dakilerin ise yaklaşık yüzde 8,9'u Türkiye'deki havalimanlarından yapılan seferlerle seyahat etti - Dünyada, geçen yıl yapılan 37 milyon seferin yaklaşık yüzde 4'ü Türkiye'deki havalimanlarından gerçekleştirildi

İSTANBUL (AA) - İZZET TAŞKIRAN - Geçen yıl, dünyada uçakla seyahat eden yolcuların yaklaşık yüzde 4,7'si, Avrupa'dakilerin ise yaklaşık yüzde 8,9'u Türkiye'deki havalimanlarından yapılan seferlerle taşındı.

AA muhabirinin Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü verilerinden derlediği bilgiye göre, 2017'de, Türkiye'deki havalimanları merkezli iç ve dış hat seferleriyle taşınan yolcu sayısı 193 milyon 576 bin 844 olarak hesaplandı.

Geçen yıl, Türkiye'deki havalimanları merkezli uçuşlarla iç hatta 109 milyon 511 bin 390, dış hatta 83 milyon 533 bin 953, transitte ise 531 bin 501 yolcu taşındı.

2017 yılında Türkiye'de en çok yolcu ağırlayan havalimanları arasında birinci sırada Atatürk Havalimanı yer aldı. Bu havalimanında geliş gidiş seferleriyle 64 milyon 106 bin 14 yolcu misafir edilirken yoğunluğu gittikçe artan Sabiha Gökçen Havalimanı'nda 31 milyon 386 bin 38 yolcu ağırlandı.

Antalya Havalimanı iç ve dış hatta geçen yıl 25 milyon 872 bin 451, Ankara Esenboğa Havalimanı 15 milyon 817 bin 158, İzmir Adnan Menderes Havalimanı ise 12 milyon 824 bin 310 yolcuya ev sahipliği yaptı.

Geçen yıl, Türkiye'deki tüm havalimanlarından, yolcuların iç ve dış hat seyahatleri için 1 milyon 500 bin 457 geliş-gidiş seferi icra edildi.

Türkiye'deki havalimanlarından 2017'de 1 milyon 272 bin 341 ticari sefer yapıldı.

Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü (ICAO) tarafından yayımlanan raporda, geçen yıl dünyada 4,1 milyar yolcunun uçaklarla seyahat ettiği belirtildi. Yolcular, 37 milyon seferlik hava trafiğiyle 2017 boyunca dünyanın çeşitli yerlerine gidebildi.

Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatı (Eurocontrol) verilerinde, geçen yıl Avrupa'daki toplam uçuş sayısının 10,6 milyon olduğu kaydedildi. Kıtada, geçen yıl 2 milyar 170 milyon yolcu uçakla seyahat etti.

- Avrupa seferlerinin yüzde 14'ü Türkiye'den

Bu verilere göre geçen yıl dünyada uçakla seyahat eden yolcuların yüzde 4,7'si Türkiye'deki havalimanlarını kullandı.

Avrupa'da seferlerle seyahat eden yolcular baz alındığında, bunların yüzde 8,9'unun Türkiye'deki havalimanlarından icra edilen uçuşlarla taşındığı belirlendi. Dünyada, geçen yıl düzenlenen 37 milyon seferin yaklaşık yüzde 4'ü Türkiye'deki havalimanlarından yapıldı.

Avrupa'daki seferler baz alındığında uçuşların yüzde 14'ü Türkiye havalimanlarından gerçekleştirildi.

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Avrupa DHMİ Eurocontrol havalimanları ICAO sefer Türkiye yolcu

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