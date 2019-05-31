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Hava yolu yolcularına seyahat uyarıları

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.05.2019 14:23 | Son Güncelleme

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı Terminal Operasyon Direktörü Göksu Güney: - ''Yolcularımızın, her zaman söylediğimiz gibi havalimanına erken gelmeleri gerekiyor. En az 3 saat önce burada olmaları önemli. Mümkün olduğunca hava yolu şirketlerinin terminal içindeki online check-in ve bagaj sistemlerini kullansınlar ki burada bekledikleri süre azalsın. Özellikle çipli pasaportu bulunan 18 yaş üzeri yolcularımıza, elektronik pasaport geçişini kullanmalarını öneriyoruz''

İSTANBUL (AA) - İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı Terminal Operasyon Direktörü Göksu Güney, ''Yolcularımızın, her zaman söylediğimiz gibi havalimanına erken gelmeleri gerekiyor. En az 3 saat önce burada olmaları önemli. Mümkün olduğunca hava yolu şirketlerinin terminal içindeki online check-in ve bagaj sistemlerini kullansınlar ki burada bekledikleri süre azalsın. Özellikle çipli pasaportu bulunan 18 yaş üzeri yolcularımıza, elektronik pasaport geçişini kullanmalarını öneriyoruz.'' dedi.

Güney, Ramazan Bayramı tatilinin 9 gün olduğunu, bu süreyi İstanbul dışında geçirmek isteyenlerin havalimanlarında yoğunluk oluşturduğunu anlatarak, "Yarından itibaren arife gününe kadar Sabiha Gökçen Havalimanı'nda ciddi bir yoğunluk bekliyoruz. Yine aynı şekilde önümüzdeki hafta itibarıyla dönüş yoğunluğunu bekliyoruz. Bizler burada hem kurumlar hem de şirketler bazında tüm önlemlerimizi aldık. Mesailerimizi ona göre ayarladık. Personel sayılarımıza gerekli takviyeleri yaptık. Bayram için hazırız." diye konuştu.

Yoğunluğun en aza indirilmesi için yolculara da bazı önerilerde bulunan Güney, "Yolcularımızın, her zaman söylediğimiz gibi havalimanına erken gelmeleri gerekiyor. En az 3 saat önce burada olmaları önemli. Mümkün olduğunca hava yolu şirketlerinin terminal içindeki online check-in ve bagaj sistemlerini kullansınlar ki burada bekledikleri süre azalsın. Özellikle çipli pasaportu bulunan 18 yaş üzeri yolcularımıza elektronik pasaport geçişini kullanmalarını öneriyoruz." dedi.

Güney, Sabiha Gökçen Havalimanı'nın, 9 günlük Ramazan Bayramı tatili boyunca mevcut trafiğe ilavelerle yaklaşık 1 milyonun üstünde yolcuyu ağırlayacağını vurguladı.

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Erken isg SEYEHAT uzun tatil yolcu

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