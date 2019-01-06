Hava yolunu geçen yıl 210 milyon yolcu kullandı

Turhan, aralıkta hava yolunda hizmet verilen toplam uçak trafiğinin üst geçişlerle 141 bin 709'a ulaştığına işaret ederek, "Bu ayda Türkiye geneli havalimanları iç hat yolcu trafiği 7 milyon 989 bin 298, dış hat yolcu trafiği ise 5 milyon 519 bin 748 oldu. Böylece aralıkta direkt transit yolcularla toplam yolcu trafiği, 13 milyon 527 bin 265 oldu." dedi.

Geçen yılın aralık ayında, havalimanlarına iniş-kalkış yapan uçak trafiğinin iç hatlarda 62 bin 128, dış hatlarda ise 40 bin 978 olduğunu belirten Turhan, aynı ayda üst geçiş trafiğinin de 38 bin 603 olarak gerçekleştiğini söyledi.

ARİFE YILDIZ ÜNAL - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Türkiye'de geçen yılın sonu itibarıyla hava yolunu kullanan yolcu sayısının, direkt transit yolcular dahil, bir önceki yıla göre yüzde 8,6 artarak 210 milyon 189 bin 945'e ulaştığını bildirdi.

Bakan Turhan, havalimanları yük (kargo, posta ve bagaj) trafiğinin de aralık ayı itibarıyla iç hatlarda 59 bin 550 ton, dış hatlarda 223 bin 810 ton, toplamda ise 283 bin 360 tona ulaştığını aktardı.

Geçen yılın aralık sonu itibarıyla gerçekleşmelere bakıldığında, havalimanlarına iniş-kalkış yapan uçak trafiğinin, iç hatlarda 893 bin 223, dış hatlarda ise 649 bin 553 olduğunu ifade eden Turhan, üst geçiş trafiğinin ise 474 bin 987 olarak gerçekleştiğini dile getirdi.

Turhan, geçen yıl hava yolunda hizmet verilen toplam uçak trafiğinin üst geçişlerle geçen yıla göre yüzde 5,4 arttığına dikkati çekerek, geçen yılın sonu itibarıyla toplam uçak trafiğinin 2 milyon 17 bin 763'e ulaştığını vurguladı.

- "Geçen yıl iç hatları 112,8 milyon yolcu kullandı"

Türkiye geneli havalimanlarının iç hat yolcu trafiğinin 112 milyon 758 bin 617, dış hat yolcu trafiğinin ise 97 milyon 231 bin 289 olduğunu belirten Turhan, şu bilgileri verdi:

"2018'de direkt transit yolcular da dahil edildiğinde hava yolunu kullanan toplam yolcu sayısı, geçen yıla göre yüzde 8,6 artışla 210 milyon 189 bin 945 oldu. Havalimanları yük (kargo, posta ve bagaj) trafiği de aralık sonu itibarıyla iç hatlarda 915 bin 790 ton, dış hatlarda 2 milyon 906 bin 103 ton, toplamda ise geçen yıla göre yüzde 9,8 artışla 3 milyon 821 bin 893 tona ulaştı."