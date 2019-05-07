Hava yoluyla 4 ayda yaklaşık 57,2 milyon yolcu taşındı

Türkiye'de hava yoluyla seyahat edenlerin sayısı, ocak-nisan döneminde 57 milyon 159 bin 408'i buldu.

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, nisan ayı ve yılın ilk 4 ayına ilişkin hava yolu uçak, yolcu ve yük istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, nisanda havalimanlarına iniş-kalkış yapan uçak trafiği, iç hatlarda 64 bin 582, dış hatlarda 51 bin 560 olarak kaydedildi. Aynı ayda üst geçiş trafiği 38 bin 657 oldu. Böylece hava yolunda hizmet verilen toplam uçak trafiği üst geçişlerle birlikte 154 bin 799'a ulaştı.

Söz konusu ayda, Türkiye geneli havalimanları iç hat yolcu trafiği 8 milyon 65 bin 84, dış hat yolcu trafiği 7 milyon 676 bin 190 oldu. Direkt transit yolcularla birlikte toplam yolcu trafiği 15 milyon 760 bin 181 olarak gerçekleşti.

Havalimanları yük (kargo, posta ve bagaj) trafiği nisan ayı itibarıyla iç hatlarda 61 bin 607 tona, dış hatlarda 169 bin 300 tona, toplamda ise 230 bin 907 tona ulaştı.

- Ocak-nisan döneminde 57 milyon 159 bin 408 yolcu taşındı

Ocak-nisan döneminde havalimanlarına iniş-kalkış yapan uçak trafiği, iç hatlarda 257 bin 626, dış hatlarda 173 bin 193 oldu. Aynı dönemde üst geçiş trafiği 148 bin 647 olarak gerçekleşti. Böylece hava yolunda hizmet verilen toplam uçak trafiği üst geçişlerle birlikte 579 bin 466 olarak kayıtlara geçti.