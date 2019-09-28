Hava yükünün yüzde 65'ini İstanbul omuzladı

İSTANBUL (AA) - İZZET TAŞKIRAN - Bu yılın 8 aylık döneminde, İstanbul'un tüm havalimanlarından icra edilen seferlerle 1 milyon 408 bin 249 ton bagaj, kargo ve posta taşınırken Türkiye'nin hava yükünün yüzde 65'i, megakentten yapılan uçuşlarla nakledildi.

AA muhabirinin Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğünün resmi internet sitesinden derlediği bilgilere göre, nisan ayından itibaren sadece özel ve kargo seferlerinin yapıldığı Atatürk Havalimanı'ndan 863 bin 219 ton yük taşındı. Bu dönemde uçaklarla nakledilen yük miktarı iç hatta 39 bin 974, dış hatta ise 823 bin 245 olarak belirlendi.

Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda bu yılın ocak-ağustos aylarını kapsayan dönemde iç hatta 99 bin 684, dış hatta 142 bin 690 ton yük, uçaklarla taşındı. Toplamda 242 bin 374 ton yük bu havalimanından icra edilen seferlerle nakledildi.

İlk fazı 29 Ekim'de törenle açılan, 6 Nisan'dan itibaren tam kapasite hizmet vermeye başlayan İstanbul Havalimanı'ndan yılın sekiz aylık döneminde yapılan seferlerle 302 bin 656 ton bagaj, kargo ve posta yükü oluştu. İç hatta 48 bin 675, dış hatta ise 253 bin 981 ton yük İstanbul Havalimanı'ndaki seferlerle götürüldü.