HABER

Hava yükünün yüzde 65'ini İstanbul omuzladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.09.2019 11:09 | Son Güncelleme

Bu yılın ocak-ağustos döneminde, Atatürk Havalimanı, İstanbul Havalimanı ile Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda yapılan seferlerle 1 milyon 408 bin 249 ton bagaj, kargo ve posta yükü taşındı - Bu dönemde, Türkiye genelindeki tüm havalimanları çıkışlı ve varışlı seferlerle nakledilen 2 milyon 166 bin 70 tonun yüzde 65'i İstanbul'dan gerçekleştirilen uçuşlarla yapıldı

İSTANBUL (AA) - İZZET TAŞKIRAN - Bu yılın 8 aylık döneminde, İstanbul'un tüm havalimanlarından icra edilen seferlerle 1 milyon 408 bin 249 ton bagaj, kargo ve posta taşınırken Türkiye'nin hava yükünün yüzde 65'i, megakentten yapılan uçuşlarla nakledildi.

AA muhabirinin Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğünün resmi internet sitesinden derlediği bilgilere göre, nisan ayından itibaren sadece özel ve kargo seferlerinin yapıldığı Atatürk Havalimanı'ndan 863 bin 219 ton yük taşındı. Bu dönemde uçaklarla nakledilen yük miktarı iç hatta 39 bin 974, dış hatta ise 823 bin 245 olarak belirlendi.

Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda bu yılın ocak-ağustos aylarını kapsayan dönemde iç hatta 99 bin 684, dış hatta 142 bin 690 ton yük, uçaklarla taşındı. Toplamda 242 bin 374 ton yük bu havalimanından icra edilen seferlerle nakledildi.

İlk fazı 29 Ekim'de törenle açılan, 6 Nisan'dan itibaren tam kapasite hizmet vermeye başlayan İstanbul Havalimanı'ndan yılın sekiz aylık döneminde yapılan seferlerle 302 bin 656 ton bagaj, kargo ve posta yükü oluştu. İç hatta 48 bin 675, dış hatta ise 253 bin 981 ton yük İstanbul Havalimanı'ndaki seferlerle götürüldü.

İstanbul'daki tüm havalimanlarından taşınan yük, iç hatta 188 bin 333, dış hatta 1 milyon 219 bin 916 olmak üzere 1 milyon 408 bin 249 ton olarak kaydedildi.

Yılın sekiz ayında, Türkiye genelindeki tüm havalimanları çıkışlı ve varışlı taşınan bagaj, kargo ile posta miktarı ise 2 milyon 166 bin 70 olarak hesaplandı. Bu dönemde, Türkiye'deki hava yükünün yüzde 65'inin İstanbul'daki havalimanlarından icra edilen seferlerle taşındığı belirlendi.

- Ticari seferlere İstanbul Havalimanı etkisi

Bu yılın ocak-ağustos döneminde Atatürk, Sabiha Gökçen ve İstanbul havalimanlarından 451 bin 401 ticari sefer düzenlendi.

Nisan ayından itibaren sadece kargo ve bazı özel uçuşların yapıldığı Atatürk Havalimanı'nda, sekiz aylık dönemde, iç hatta 29 bin 122, dış hatta 88 bin 226 ticari sefer yapıldı. Toplamda 117 bin 348 ticari sefer, bu dönemde Türkiye'nin ilk havalimanından icra edildi.

Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'ndan, ocak, şubat, mart, nisan, mayıs, haziran, temmuz ve ağustos ayında 152 bin 708 ticari sefer yapıldı.

İç hatta 88 bin 618, dış hatta 64 bin 90 ticari sefer bu dönemde icra edildi.

Türkiye'nin Zafer Anıtı olarak nitelendirilen İstanbul Havalimanı'ndan ocak-ağustos döneminde 181 bin 345 ticari uçuş icra edildi. Bu havalimanından sekiz aylık dönemde, iç hatta 45 bin 924, dış hatta 135 bin 421 ticari sefer düzenlendi.

Türkiye'deki tüm havalimanlarından, bu dönemde 892 bin 151 ticari sefer yapılırken seferlerin yarısının İstanbul havalimanlarından icra edildiği belirlendi.

Sultangazi'de şaşırtan anlar! Hepsi ayağa kalkıp...Sultangazi'de şaşırtan anlar! Hepsi ayağa kalkıp...
Terör bitti Beytüşşebap dünyaca konuşulacak yarışmalara ev sahipliği yapıyorTerör bitti Beytüşşebap dünyaca konuşulacak yarışmalara ev sahipliği yapıyor
Ünlü isimler Baksı MüzesindeÜnlü isimler Baksı Müzesinde
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Atatürk Havalimanı DHMİ istanbul istanbul havalimanı kargo Posta Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı Yük

En Çok Okunan Haberler

Yeni şarkısının adı olay oldu! Tepki yağdı

Yeni şarkısının adı olay oldu! Tepki yağdı

İşte dev derbinin kadroları

İşte dev derbinin kadroları

Bağcılar'da tedirgin eden görüntü

Bağcılar'da tedirgin eden görüntü

Rusya'dan 'güvenli bölge' açıklaması! 'Ankara bu isteğinde...'

Rusya'dan 'güvenli bölge' açıklaması! 'Ankara bu isteğinde...'

Yine kadın cinayeti! Yakınları sinir krizi geçirdi

Yine kadın cinayeti! Yakınları sinir krizi geçirdi

Gerilim daha da tırmanabilir! Trump'tan flaş adım hamle

Gerilim daha da tırmanabilir! Trump'tan flaş adım hamle

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

İstanbul'da gece yarısı bir deprem daha!

İstanbul'da gece yarısı bir deprem daha!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Türk Telekom'dan deprem açıklaması

Türk Telekom'dan deprem açıklaması

Okullar yarın da tatil edildi mi?

Okullar yarın da tatil edildi mi?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ev sahibi şoka girdi! Kiracı eve 40 arkadaşıyla gelip zarar verdi

Kiracı eve 40 arkadaşıyla gelip zarar verdi

Son dakika... Artvin'de sel ve heyelan

Artvin'de sel ve heyelan

Avcılar’da şüpheli araç alarmı! Polis ateş ederek durdurdu

Avcılar’da şüpheli araç alarmı! Polis ateş ederek durdurdu

Bursa'da baltalı dehşet! Bekçiyi öldüren sanık tahliyesini istedi

Bursa'da baltalı dehşet! 'Birkaç kez başına balta ile vurdum'

Ege Denizi'nde can pazarı... Aralarında 2 de bebek vardı

Ege'de can pazarı... Aralarında 2 de bebek vardı

Bağcılar'da bir binada çatlaklar tespit edildi

Bağcılar'da tedirgin eden görüntü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.