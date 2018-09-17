Havaalanı İnşaatında Polis Gözetiminde İşbaşı

İstanbul’da 3. Havaalanı’nın inşaatında görev alan işçiler haftanın ilk gününde yoğun polis ve jandarma eşliğinde çalışmaya başladı. İşçiler geçen hafta boyunca çalışma koşullarını protesto etmişti.

İşçiler, uzun süredir yemek, barınma ve iş güvenliği konusunda şikayette bulunuyordu. İşçi sendikaları da çalışma alanını toplama kampına benzetiyordu.

Şubat ayında Çalışma Bakanlığı havaalanı inşaatının başladığı 2015’ten bu yana 27 işçinin hayatını kaybettiğini açıklamıştı. İşçilerin protestosu Cuma günü 17 işçinin yaralanmasına neden olan iş otobüsü kazasının ardından başlamıştı.

İYİ-SEN Sendikası Başkanı Ali Öztutan, işçilerin işbaşı yapmalarının nedeninin isteklerinin karşılanması olmadığını söyledi.

Öztutan, işçilerin para ödenmeyeceğine ya da tutuklanacaklarına dair tehditler nedeniyle işbaşı yaptığını belirtti.

Dev Yapı-İş Sendikası yöneticisi Özgür Karabulut da protestoların devam edip etmeyeceğinin belli olmadığını kaydetti.

Karabulut, bölgedeki yoğun jandarma ve polis varlığına dikkat çekti ve “İşçilerin nefes bile almalarına izin vermiyorlar” dedi.

Karabulut, 163 işçinin hala gözaltında olduğuna vurgu yaptı.

İstanbul Valisi Pazar günü 401 kişinin gözaltına alındığını açıklamıştı.

CHP’li Veli Ağbaba, yetkililerin kendisine ve diğerlerine inşaat alanının 10 km yakınına yaklaşmalarına izin vermediğini söyledi.

Ağbaba, Çalışma Bakanlığı’nın suçlamaları araştırması gerektiğini de kaydetti.

