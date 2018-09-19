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Havaalanı Protestolarına Katılan 24 İşçi Tutuklandı

19.09.2018 17:12 | Son Güncelleme

İstanbul’da üçüncü havaalanının inşaatı sırasındaki çalışma koşullarını protesto eden gruptan 24 kişi tutuklu yargılanmak üzere cezaevine gönderildi

Havaalanı Protestolarına Katılan 24 İşçi Tutuklandı

İstanbul’da üçüncü havaalanının inşaatı sırasındaki çalışma koşullarını protesto eden gruptan 24 kişi tutuklu yargılanmak üzere cezaevine gönderildi.

Havaalanı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 15 yıllık iktidarı boyunca uyguladığı büyük çaplı inşaat projelerinin en önemli taşlarından biri konumunda yer alıyor. Yılda 90 milyon yolcu kapasitesine sahip olması planlanan havaalanı, faaliyete geçtiğinde dünyadaki en büyük havaalanlarından biri olacak.

İstanbul valisi geçen Pazar günü, protestolara katıldıkları için 400’den fazla kişinin gözaltına alındığını açıklamıştı. Havaalanı inşaat çalışmaları Pazartesi günü yoğun polis ve jandarma birlikleri eşliğinde başlamıştı.

CNN Türk televizyonuna göre, gözaltına alınanlardan 43’ü mahkemeye sevkedildi ve bu kişilerden 19’u adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 24 kişi ise tutuklandı. Bu kişiler polise karşı koymak, kamu malına zarar vermek, protesto yasalarını delmek gibi suçlamalarla karşı karşıya.

Çalışma Bakanlığı geçen Şubat ayında, havaalanı inşaatının başladığı 2015 yılından bu yana 27 işçinin hayatını kaybettiğini açıklamıştı. Ölümler genelde kaza ya da sağlık sorunlarından kaynaklandı. Protestolar, Cuma günü 17 işçinin yaralanmasına neden olan iş otobüsü kazasının ardından başlamıştı.

Havaalanının işletmeci şirketi IGA geçen Pazar günkü açıklamasında, havaalanı çalışmalarının takvime uygun ilerlediğini ve 29 Ekim’de planlanan açılışın ertelenmeyeceğini belirtti. Şirket, çalışma koşullarını düzeltmeye yönelik adımların atıldığını da kaydetti.

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