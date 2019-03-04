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Havaalanında bantlanmış halde kaplumbağalar ele geçirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.03.2019 11:07 | Son Güncelleme

Havaalanında bantlanmış halde kaplumbağalar ele geçirildi

Filipinler'in başkenti Manila'da havaalanında bantlanmış halde bin 500'den fazla canlı kaplumbağa ele geçirildi.

BBC'nin haberine göre, Ninoy Aquino Uluslararası Havaalanı'nda dört çantada bulunan bin 529 kaplumbağa arasında Afrika mahmuzlu kaplumbağası da yer alıyor.

Afrika mahmuzlu kaplumbağasının, Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliğinin nesli tükenme tehdidi altında bulunan türler listesinde bulunduğuna işaret edilirken, hayvanların, Vahşi Yaşam Ticareti İzleme Birimine teslim edildiği belirtildi.

Filipinler Havayolları uçağıyla Hong Kong'dan gelen Filipinli bir yolcunun bıraktığı çantalardaki kaplumbağaların, yaklaşık 87 bin dolara satılmış olabileceği ifade edildi.

Polis, yolcunun vahşi yaşam türlerinin ticaretine ağır cezaları öğrendikten sonra çantaları bırakıp gittiğini tahmin ediyor.

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Anahtar Kelimeler:
Filipinler kaplumbağa

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