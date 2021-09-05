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  4. Havaalanında bikini ile yürüyen yolcu şaşkına çevirdi: En azından maske takıyor

Havaalanında bikini ile yürüyen yolcu şaşkına çevirdi: En azından maske takıyor

05.09.2021 07:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD'deki bir havaalanında bikini ile yürüyen kadın dikkat çekti. Bikini dışında ağzında maskesi ve çantası da olduğu gözlenen kişi, paylaşılan sosyal medya hesabında 24 saat dolmadan 30 binden fazla görüntülenme aldı. Videoya birçok yorum gelirken bir kişi ''En azından maske kurallarına uyuyor'' dedi.

Havaalanında bikini ile yürüyen yolcu şaşkına çevirdi: En azından maske takıyor

Sosyal medya üzerinden paylaşılan görüntüde ABD'deki Spirit Havayolları içinde yürürken görüntülenen bir kadın yalnızca maske takıyordu ve bikini giyiyordu. Kadını gören kişiler şaşkınlıkla onu izlerken, bir kişi de bu anları görüntüledi.

“Humans of Spirit Airlines”a gönderilen video binlerce görüntülenme ve yorum aldı. Bir kişi, ''En azından söylenen kurallara uyuyor, maske takıyor. En azından maskesini takmış'' dedi.

Spirit'te yer alan sözleşme kurallarına göre rahatsız edici ve müstehcen görünümlü kişiler uçağa alınmıyor. Adı açıklanmayan kadının uçağa binip binmediği ise bilinmiyor.

DEKOLTELİ YOLCU UÇAĞA ALINMADI

Southwest Havayolları uçuşunda dekolteli ve leopar desenli bir kıyafet giyen kadın uçağa binememişti.

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bikini
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