Havaalanında bikini ile yürüyen yolcu şaşkına çevirdi: En azından maske takıyor

Sosyal medya üzerinden paylaşılan görüntüde ABD'deki Spirit Havayolları içinde yürürken görüntülenen bir kadın yalnızca maske takıyordu ve bikini giyiyordu. Kadını gören kişiler şaşkınlıkla onu izlerken, bir kişi de bu anları görüntüledi.

“Humans of Spirit Airlines”a gönderilen video binlerce görüntülenme ve yorum aldı. Bir kişi, ''En azından söylenen kurallara uyuyor, maske takıyor. En azından maskesini takmış'' dedi.

Spirit'te yer alan sözleşme kurallarına göre rahatsız edici ve müstehcen görünümlü kişiler uçağa alınmıyor. Adı açıklanmayan kadının uçağa binip binmediği ise bilinmiyor.

DEKOLTELİ YOLCU UÇAĞA ALINMADI

Southwest Havayolları uçuşunda dekolteli ve leopar desenli bir kıyafet giyen kadın uçağa binememişti.



