Havaalanında çirkin görüntü! Serkan Balbal yaşananları anlattı

İstanbul-Milas Bodrum seferini yapan yolcu uçağı rötar yapınca yolcular yer hizmeti veren personele tepki gösterdi. Çocuklar Duymasın dizisinin başarılı oyuncusu Serkan Balbal, dün yaşanan olaya tanıklık ettiğini söyleyerek yaşanan olayın iç perdesini anlattı.

"KADININ SÖYLEMEDİĞİ KALMADI"

Kanal D ekranlarında yayınlanan Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa programına telefonla bağlanan oyuncu, dün yaşanan olayın ne kadar büyük bir boyutta olduğunu şu sözlerle anlattı:

"Hanımefendi bu tepkilere başladığında uçağın hareket saatine daha 20 dakika vardı ve rötar yoktu. Eşim ve çocuğumla Bodrum'a gidiyorduk. Biz otururken bir anda bağırmalar duyduk o videoda duyduklarınız sadece onda biri. Kadının söylemediği şey kalmadı 'Hakkım haram olsun. Çoluğunuzdan çocuğunuzdan çıksın. Allah belanızı versin.' Söylenmeyecek şey kalmadı yani. Ben başlarda olayın ne olduğunu anlamadım sonra kalkıp tepki gösterdim zaten. Kadına 'Hanımefendi niye bağırıyorsunuz, herkesin sinirini bozuyorsunuz' diye.

"OLAYDAN SONRA UÇAĞA BİNEREK GÜLE OYNAYA GİTTİ"

Kadın bir anda sustu galiba insanların ona destek vereceğini düşündü. Kadın çalışan arkadaşımıza bu konuda davacı olacağı zaman gerekli desteği vererek şahit olacağımızı da söyledim. Kadın yolcu bu olaydan sonra o uçağa binerek yanındaki arkadaşıyla güle oynaya yolculuk etti."

