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  4. Havaalanında kavga çıkarmıştı! Aleyna Tilki'ye hapis şoku

Havaalanında kavga çıkarmıştı! Aleyna Tilki'ye hapis şoku

17.12.2021 09:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir süreliğine Türkiye'den ayrılıp İngiltere'ye yerleşen Aleyna Tilki dün hakim karşısına çıktı. Ocak 2020’de İstanbul Havalimanı’nda kavga çıkaran Aleyna Tilki 5 ay hapis ve 7 bin 80 TL adli para cezasına çarptırıldı.

Havaalanında kavga çıkarmıştı! Aleyna Tilki'ye hapis şoku

Her yaptığı açıklama ve paylaşım olay olan Aleyna Tilki dün mahkemedeydi. Ocak 2020'de İtalya'nın Milano kentine gitmek için İstanbul Havalimanı'nda bir yolcuyla tartışmaya girmiş ve kendisine müdahale eden özel güvenliğe Sen kimsin, polis misin? Seni bulup mahvedeceğim, salak mısın, senin yüzünden uçağı kaçırıyorum” diyerek tepki göstermişti.

Olayın ardından özel güvenlik görevlisi Neslihan Ö. şikayetçi olmuş ve Aleyna Tilki, polis merkezinde ifade verip, uçuşunu iptal ederek havalimanından ayrılmıştı. Sabah'tan Seda Nur Günaydın'ın haberine göre genç şarkıcı hakkında 'Kamu görevlisine karşı görevinden dolayı hakaret' ve 'Tehdit' suçlarından 4 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

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Dosyadaki tüm deliller, tanık beyanları ve görüntü izleme tutanakları, sanığın üzerine atılı suçları işlediğinin sabit olmasından kaynaklı cezalandırılması talep edildi. Mahkeme, sanık Aleyna Tilki'nin 'kamu görevlisine karşı görevinden dolayı hakaret' suçundan 7 bin 80 TL adli para cezasıyla cezalandırılmasına, 'Tehdit' suçundan ise 5 ay hapis cezasıyla cezalandırılmasına karar verildi.

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Aleyna Tilki
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