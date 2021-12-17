Havaalanında kavga çıkarmıştı! Aleyna Tilki'ye hapis şoku

Her yaptığı açıklama ve paylaşım olay olan Aleyna Tilki dün mahkemedeydi. Ocak 2020'de İtalya'nın Milano kentine gitmek için İstanbul Havalimanı'nda bir yolcuyla tartışmaya girmiş ve kendisine müdahale eden özel güvenliğe Sen kimsin, polis misin? Seni bulup mahvedeceğim, salak mısın, senin yüzünden uçağı kaçırıyorum” diyerek tepki göstermişti.

Olayın ardından özel güvenlik görevlisi Neslihan Ö. şikayetçi olmuş ve Aleyna Tilki, polis merkezinde ifade verip, uçuşunu iptal ederek havalimanından ayrılmıştı. Sabah'tan Seda Nur Günaydın'ın haberine göre genç şarkıcı hakkında 'Kamu görevlisine karşı görevinden dolayı hakaret' ve 'Tehdit' suçlarından 4 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Dosyadaki tüm deliller, tanık beyanları ve görüntü izleme tutanakları, sanığın üzerine atılı suçları işlediğinin sabit olmasından kaynaklı cezalandırılması talep edildi. Mahkeme, sanık Aleyna Tilki'nin 'kamu görevlisine karşı görevinden dolayı hakaret' suçundan 7 bin 80 TL adli para cezasıyla cezalandırılmasına, 'Tehdit' suçundan ise 5 ay hapis cezasıyla cezalandırılmasına karar verildi.

