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Havaalanında yangın çıktı, uçak düştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.12.2019 13:48 | Son Güncelleme

Bursa’da Yenişehir Uluslararası Havalimanında gerçekleştirilen tatbikat gerçeğini aratmadı.

Bursa’da Yenişehir Uluslararası Havalimanında gerçekleştirilen tatbikat gerçeğini aratmadı. Senaryo gereği havaalanında yangın sonrası uçak düştü.
Belirli aralıklarda Yenişehir Uluslararası Havalimanında gerçekleştirilen tatbikatlarda, terminalde çıkan yangın ve uçak düşmesi sonunda yaşanabilecek olaylar ele alındı. Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü kontrolünde yapılan tatbikata havacılık personeli katıldı. Gerçeğini aratmayan tatbikatta terminallerde çıkabilecek yangın ve uçak düşmesi sonucu meydana gelen olaylarda görevli personellerin yapması gerekenler tatbikî olarak gösterildi. Yangına itfaiye ekipleri müdahale ederken, arama kurtarma ekipleri de yolcuların tahliyesi ve düşen uçağa müdahale gibi işlemleri başarılı bir şekilde tamamladı.

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