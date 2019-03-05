HABER

Havacı askerlere FETÖ gözaltısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.03.2019 10:04 | Son Güncelleme

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca terör örgütüne yönelik soruşturma kapsamında Hava Kuvvetleri Komutanlığından 19'u aktif görevde olan 30 subay ve astsubay hakkında gözaltı kararı çıkarıldı - Şüphelilerden 22'si gözaltına alındı

Başkentte Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında Hava Kuvvetleri Komutanlığından 19'u aktif görevde olan 30 subay ve astsubay hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, daha önceki operasyonlarda yakalanan ve etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanan şüphelilerin ifade ve teşhisleriyle örgütle bağlantısı belirlenen Hava Kuvvetleri Komutanlığından bir yüzbaşı, bir teğmen ve 28 astsubay hakkında gözaltı kararı çıkarıldığı belirtildi.

Kararın ardından Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen operasyonda 22 şüpheli gözaltına alındı.

PARTNERPopo estetiği yaptıran ünlülerPopo estetiği yaptıran ünlüler
Avcılar koruma altındaki 'mahmuzlu kız kuşu'nu vurduAvcılar koruma altındaki 'mahmuzlu kız kuşu'nu vurdu
İki kız kardeş, baba mirası tarihi kolonyacıda tarihi kokuları yaşatıyorlarİki kız kardeş, baba mirası tarihi kolonyacıda tarihi kokuları yaşatıyorlar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
FETÖ gözaltı hava kuvvetleri komutanlığı

En Çok Okunan Haberler

İstanbul'da dehşet! Mahalleli idam sloganları attı!

İstanbul'da dehşet! Mahalleli idam sloganları attı!

Pentagon'dan Türkiye ile ilgili tehdit gibi açıklama!

Pentagon'dan Türkiye ile ilgili tehdit gibi açıklama!

Acun'dan ilginç Sabriye yorumu! Survivor'a neden katıldığını açıkladı

Acun'dan ilginç Sabriye yorumu! Survivor'a neden katıldığını açıkladı

Çukur'da şoke eden final sahnesi! Dengeler değişiyor!

Çukur'da şoke eden final sahnesi! Dengeler değişiyor!

Carlos Ghosn serbest bırakıldı!

Carlos Ghosn serbest bırakıldı!

Trump'tan Türkiye kararı! Bu mektupla duyurdu!

Trump'tan Türkiye kararı! Bu mektupla duyurdu!

İlginizi Çekebilir

Bebek bezini çoklu alanlar kazanıyor

Bebek bezini çoklu alanlar kazanıyor

Milli Savunma Bakanlığı açıkladı! 1 asker şehit

Milli Savunma Bakanlığı açıkladı! 1 asker şehit

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Üniversitelerde yeni dönem! Bu yıl başlıyor

Üniversitelerde yeni dönem! Bu yıl başlıyor

Erdoğan talimat verdi! '7 gün 24 saat usulüne geçeceğiz'

Erdoğan talimat verdi! '7 gün 24 saat usulüne geçeceğiz'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Dağda 4 delik açıldı! Deneme başladı

Dağda 4 delik açıldı! Deneme başladı

10 yıldır yakalanamıyordu! Polisi görünce 'Bunun bir şaka olduğunu söyleyin'

Yakalanamıyordu! Polise 'Bunun bir şaka olduğunu söyleyin' dedi

TSK duyurdu! PKK/YPG'li teröristlerce ateş açıldı

TSK duyurdu! PKK/YPG'li teröristlerce ateş açıldı

Son dakika: Ankara'da peş peşe operasyonlar! Çok sayıda gözaltı var

Art arda operasyon haberleri geliyor!

Günlük burç yorumları 5 Mart Perşembe (Mart ayı burç yorumları)

Ay, Balık burcuna geçerken neler olacak?

Son dakika: İstanbul Gaziosmanpaşa'da bir sokakta patlama! Yaralılar var

Gaziosmanpaşa'da bir sokakta patlama! Yaralılar var

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.