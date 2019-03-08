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Havacı gençler, kadınlara pembe renkli kâğıt uçak dağıttı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.03.2019 11:19 | Son Güncelleme

ERZURUM'da, Herkes İçin Havacılık Derneği üyesi gençler, kent sokaklarında dolaşarak kadınlara, '8 Mart Dünya Havacı Kadınlar Gününüz Kutlu Olsun' yazan kâğıt uçak hediye etti.

Havacı gençler, kadınlara pembe renkli kâğıt uçak dağıttı

Turgay İPEK/ERZURUM, (DHA)- ERZURUM'da, Herkes İçin Havacılık Derneği üyesi gençler, kent sokaklarında dolaşarak kadınlara, '8 Mart Dünya Havacı Kadınlar Gününüz Kutlu Olsun' yazan kâğıt uçak hediye etti.
Atatürk Üniversitesi'nin çeşitli fakültelerinde eğitim gören derneğin üyesi kadın ve erkek öğrenciler, kadınlar günü nedeniyle Gençlik Merkezi'nde bir araya geldi. Dernek üyeleri, yaklaşık 2 saat içerisinde 500 pembe kâğıdı uçak yapıp sokağa çıkarak günlerini kutladıkları kadınlara dağıttı. Kadınlar, teşekkür ederek gençlerin verdiği kâğıt uçakları çantalarına koydu. Dağıttıkları kâğıt uçakların üzerinde, '8 Mart Dünya Havacı Kadınlar Gününüz Kutlu Olsun' yazdığını söyleyen dernek görevlisi Dilara Özmen, "8 Mart Dünya kadınlar günü nedeni ile erkek üye arkadaşlarımızla birlikte 500 tane uçak kâğıt yaptık. Üzerinde '8 Mart Dünya Havacı Kadınlar Gününüz Kutlu Olsun' yazan kâğıt uçakları 3 farklı bölgede kadınlara dağıttık. Yeni oluşturulan Erzurum'daki derneğin ilk faaliyetini de gerçekleştirmiş olduk" diye konuştu.
Hayatlarında ilk kez kâğıt uçak hediye aldıklarını söyleyen kadınlar ise hatırlanmanın önemli olduğunu belirtti.

FOTOĞRAFLI

Havacı gençler, kadınlara pembe renkli kâğıt uçak dağıttıHavacı gençler, kadınlara pembe renkli kâğıt uçak dağıttıHavacı gençler, kadınlara pembe renkli kâğıt uçak dağıttıHavacı gençler, kadınlara pembe renkli kâğıt uçak dağıttı

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