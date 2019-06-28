Havacılardan sıra dışı mezuniyet töreni

"Moskova RUDN Üniversitesi, Uluslararası Makedonya Üniversitesi, Ukrayna Ulusal Havacılık Üniversitesi, Ukrayna Devlet Teknoloji Üniversitesi ile anlaşmalar yaptık. Çin Sivil Havacılık Üniversitesi, Çin İnsansız Hava Araçları Üniversitesi, Çin Devlet Teknoloji Enstitüsü, Amerika Birleşik Devletleri Embry-Ridle üniversiteleriyle eğitim iş birliği anlaşma sürecimiz devam ediyor. Bu anlaşmalar sonucunda, Uzay ve Uçak mühendisliği bölümleri için öğrenci ve öğretim üyesi değişimi gerçekleştireceğiz."

Üniversitenin uluslararası düzeydeki projeleri ve iş birliği çalışmaları hakkında da bilgi veren Nogaylaroğlu, şunları dile getirdi:

THK Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı ve THK Genel Başkanı Ahmet Berat Nogaylaroğlu törendeki konuşmasında, kurulduğu 2011 yılından bu yana 8 bin 691 mezun veren üniversitede şu anda öğrenim gören 3 bini aşkın öğrencisinden 285’inin yabancı ülkelerden geldiğini belirtti.

Havacılık konusunda Türkiye'nin tek ihtisas üniversitesi olan Türk Hava Kurumu (THK) Üniversitesince, gösteri uçuşu ve motorlu yamaç paraşütü gibi ilginç gösteriler eşliğinde düzenlenen mezuniyet töreniyle, 659 öğrenci diplomalarına kavuştu.

ERASMUS öğrenci ve akademisyen değişimi programı çerçevesinde 29 Avrupa Birliği üniversitesiyle çalıştıklarını da belirten Nogaylaroğlu, Libya, Irak, Tanzanya ve Somali ile yapılan anlaşmalarla bu öğrencilere eğitim imkanı sağladıklarını anlattı.

Çinli 2 havayolu şirketine pilot yetiştirmek üzere ön mutabakat sağladıklarının bilgisini de veren Nogaylaroğlu, "THK Havacılık Vakfı tarafından üniversitemiz ve Makedonya'da konuşlu Uluslararası Balkan Üniversitesi ile müşterek olarak Üsküp’te bir Havacılık Fakültesi ve Havacılık Meslek Yüksek Okulu açma kararı alındı. Kuruluşa ilişkin işlemler hızla devam ediyor. Bu eğitim kurumları vasıtasıyla Balkanlar bölgesindeki 9 ülkeye havacılık eğitimi verebilecek bir eğitim yapısı inşa etmiş olacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Rektör Prof. Dr. Ahmet Erman Akbulut da Türk Hava Kurumu Üniversitesinin bir gelecek projesi olduğunu belirterek, "Üniversitemiz mitolojik bir cevherin bilgi tabanlı geleceğe taşınması sorumluluğunun, iradesinin somutlaşmış halidir." ifadelerini kullandı.