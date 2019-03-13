Havacılık dünyasında Boeing depremi

BERLİN (AA) - BAHATTİN GÖNÜLTAŞ - Endonezya ve Etiyopya'daki uçak kazalarının ardından Boeing model 737-8 Max ve 737-9 Max uçaklarının, tüm uçuşlarının birçok ülke ve hava yolu şirketi tarafından durdurulması, uçuş güvenliği ve bu uçakların "ne kadar güvenli" olduğu sorusunu gündeme getirdi.

AA muhabirinin Boeing'den derlediği bilgilere göre, Boeing'in Max modeli, havacılık dünyasında başarıyla anılan ve 1960'dan beri uçan iki motorlu 737 serisinin teknoloji ile beraber yeniden tasarımı şeklinde değerlendiriliyor.

Max modeli, önceki 737'lere göre daha az yakıt harcıyor ve daha fazla menzile sahip. Boeing 737 Max; Max 7, Max 8, Max 9 ve Max 10 olmak üzere 4 farklı modelden oluşuyor.

Boyutlarına göre farklılık gösteren bu modeller, 138 ila 204 yolcu kapasiteli. Uçaklar kısa ve orta menzilli uçuşlar için tasarlanırken, uçağın menzili 3 bin 300 kilometre ile 3 bin 850 kilometre arasında değişiyor.

- Modellerdeki sorun

Boeing, uçuş emniyetini artırmak ve pilot hatalarını azaltmak için 737 Max serisinde yeni bir uygulamaya giderek Manevra Karakteristiklerinin Artırılması Sistemi'ni (Maneuvering Characteristics Augmentation System-MCAS) tasarladı.