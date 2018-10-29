HABER

Havacılık merkezinde 'Cumhuriyet' fotoğrafı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.10.2018 20:12 | Son Güncelleme

ESKİŞEHİR'in Sivrihisar ilçesindeki Uluslararası Sportif Havacılık Merkezi'nde bin kişinin katılımı ile akrobasi uçağının yanına iki ayrı hilal oluşturularak 'Cumhuriyet' fotoğrafı çekildi.

Havacılık merkezinde 'Cumhuriyet' fotoğrafı

SİVRİHİSAR (Eskişehir), (DHA)- ESKİŞEHİR'in Sivrihisar ilçesindeki Uluslararası Sportif Havacılık Merkezi'nde bin kişinin katılımı ile akrobasi uçağının yanına iki ayrı hilal oluşturularak 'Cumhuriyet' fotoğrafı çekildi.
Cumhuriyet Bayramı nedeniyle, Sivrihisar Uluslararası Sportif Havacılık Merkezi'nde, 5'inci Geleneksel Cumhuriyet Fotoğrafı çekimi gerçekleştirildi. çekim için merkeze gelen bin kişi ellerinde Türk Bayraklarıyla kadın akrobasi pilotu Semin Öztürk Şener'in akrobasi uçağının yanında toplandı. Uçağın yanında iki ayrı hilal oluşturulması dorene ile havadan çekildi. Fotoğraf çekiminin ardından Semin Öztürk Şener nefes kesen bir gösteri uçuşu yaptı.

FOTOĞRAFLI

PARTNERKaradeniz'de bulundu! Dünyanın en eskisi!Karadeniz'de bulundu! Dünyanın en eskisi!
Hava taksi 'gyrocopter' ile ilk turu Vali Karahan ve Başkan Zolan attıHava taksi 'gyrocopter' ile ilk turu Vali Karahan ve Başkan Zolan attı
İstanbul Havalimanı açılışından dikkat çeken karelerİstanbul Havalimanı açılışından dikkat çeken kareler
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Engiç Ardıç yazdı: Yağ çekmiyorum, yeni havaalanının ismi 'Recep Tayyip Erdoğan' olmalıdır

Engiç Ardıç yazdı: Yağ çekmiyorum, yeni havaalanının ismi 'Recep Tayyip Erdoğan' olmalıdır

İYİ Partili Ümit Özdağ'dan Diyanet TV'ye tepki: Allah'tan korkmaz...

İYİ Partili Ümit Özdağ'dan Diyanet TV'ye tepki: Allah'tan korkmaz...

Villadan 2+1 daireye!

Villadan 2+1 daireye!

Fenerbahçe'nin efsane ismi İstanbul'a geldi!

Fenerbahçe'nin efsane ismi İstanbul'a geldi!

Ardahan'da çoban köpeğinin fotoğrafını görenler şaştı kaldı

Ardahan'da çoban köpeğinin fotoğrafını görenler şaştı kaldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! İşte havalimanının adı

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! İşte havalimanının adı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul Havalimanı açılışından dikkat çeken kareler

İstanbul Havalimanı açılışından dikkat çeken kareler

İstanbul Havalimanı'nın açılışında Oktay Kaynarca'dan Binali Yıldırım'ı şaşırtan hata

İstanbul Havalimanı'nın açılışında Oktay Kaynarca'dan Binali Yıldırım'ı şaşırtan hata

İngiliz Bakan Duncan'dan İstanbul Havalimanı'na övgüler!

İngiliz Bakan Duncan'dan İstanbul Havalimanı'na övgüler!

İstanbul'da trafiği durduran yangın!

İstanbul'da trafiği durduran yangın!

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! İşte havalimanının adı

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! İşte havalimanının adı

Halk otobüsünde dehşet! Önce karısı fotoğrafını çekti sonra kocası...

Halk otobüsünde dehşet! Önce karısı fotoğrafını çekti sonra kocası...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.