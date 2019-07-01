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Havacılık öğrencilerden Türk Hava Yolları için proje önerileri

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.07.2019 09:12 | Son Güncelleme

İstanbul Esenyurt Üniversitesi Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği ve Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri programında öğrenim gören toplam 21 öğrenci, Türk Hava Yolları (THY) için “çevrenin korunması”, “teknoloji”, “müşteri deneyimi” ve “sosyal sorumluluk” konularında tasarladıkları 5 farklı özgün projeyi THY Kurumsal İnovasyon ve Projeler Başkanlığı’nda sundu.Projeler vasıtasıyla inovatif ürün ve hizmetlerin geliştirilmesi hedeflenirken; öğrenciler tarafından yapılan proje sunumları, Türk Hava Yolları yetkilileri tarafından büyük takdirle karşılandı ve sürecin THY Kurumsal İnovasyon ve Projeler Başkanlığı ile koordineli şekilde yürütülmesine karar verildi.Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Üniversitenin Genel Sekreteri Dr.

Havacılık öğrencilerden Türk Hava Yolları için proje önerileri

İstanbul Esenyurt Üniversitesi Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği ve Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri programında öğrenim gören toplam 21 öğrenci, Türk Hava Yolları (THY) için “çevrenin korunması”, “teknoloji”, “müşteri deneyimi” ve “sosyal sorumluluk” konularında tasarladıkları 5 farklı özgün projeyi THY Kurumsal İnovasyon ve Projeler Başkanlığı’nda sundu.
Projeler vasıtasıyla inovatif ürün ve hizmetlerin geliştirilmesi hedeflenirken; öğrenciler tarafından yapılan proje sunumları, Türk Hava Yolları yetkilileri tarafından büyük takdirle karşılandı ve sürecin THY Kurumsal İnovasyon ve Projeler Başkanlığı ile koordineli şekilde yürütülmesine karar verildi.
Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Üniversitenin Genel Sekreteri Dr. Öğr. Üyesi Erdal Dursun, “Türk Hava Yolları’nın alanında uzman temsilcilerinin üniversitemizde sağlamış oldukları büyük emek ve gayretlerin neticesinde 8 aydır yenilikçi projeler özelinde çalışmalar yapan havacılık öğrencilerimiz, artık tasarım önerilerini bizzat Türk Hava Yolları’nda sunabilme imkânını yakalamışlardır. Böylelikle üniversite olarak havacılık alanında Üniversite-Sanayi işbirliğinin güzel uygulama örneklerini gerçekleştirir hale geldik” şeklinde konuştu.

Havacılık öğrencilerden Türk Hava Yolları için proje önerileri

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