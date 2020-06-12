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Havacılıkta 'koronavirüs' tedbirleri! İşte uygulanacak 6 madde

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.06.2020 17:28 | Son Güncelleme

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SGHM), koronavirüs tedbirleri kapsamında tüm havalimanları ve uçaklarda uyulması gereken kuralları yayınladı.

Havacılıkta 'koronavirüs' tedbirleri! İşte uygulanacak 6 madde

1 Haziran'dan yurt içi uçuşlar, 11 Haziran'da da yurt dışı uçuşlar kademeli olarak başladı. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü yeni dönemin kurallarını yayımladı. Koronavirüs tedbirleri kapsamında tüm havalimanları ve uçaklarda uyulması gereken kurallarla ilgili 6 maddelik nota yayınlandı.

TÜM YOLCULAR MUAYANE EDİLECEK

Buna göre, tüm yolcular, havaalanlarında ve uçaklarda maske takacak. Geliş uçuşlarında yolcu bilgi formu doldurulması zorunlu hale getirildi. Yeni kurallara göre tüm gelen yolcular muayene edilecek ve semptom gösteren yolculara test uygulanacak.

Test sonucu pozitif çıkan yolcular geri gönderilmeyecek ve tedavi edilecek. Uçuş başlatılacak ülkeler için verilecek uçuş izinleri Sağlık Bakanlığı ile koordine edilecek.

Kararlar uygulamaya konulurken, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu haziran ayı uçuş takviminde 39 ülke yer aldığını açıkladı.

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