Havacılıkta yeni sayfa 7 Nisan’da açılıyor

Atatürk Havalimanı’ndan İstanbul Havalimanı’na yapılacak olan büyük taşınma öncesi başta havayolu şirketleri olmak üzere tüm kurumlar hazırlıklarını tamamlamaya başladı. Atatürk Havalimanı’ndan 6 Nisan tarihinde saat 02.00’da Türk Hava Yolları (THY)’nin Singapur uçuşu ile ticari uçuşlara kapatılarak büyük taşınmanın startı verilecek. Bu sırada 12 saat boyunca uçuşlara kapatılacak İstanbul Havalimanı yolculara saat 10.00’da kapılarını süprizlerle açacak. Taşınma esnasında THY’nin 120’nin üzerinde boş uçağı Atatürk Havalimanı’ndan İstanbul Havalimanı’na getirilecek. Diğer uçaklar ise seferlerini tamamlamak üzere buraya iniş yapacak. Taşınmanın tamamlanmasının ardından tüm yerli ve yabancı havayolu şirketleri 7 Nisan Pazar günü İstanbul Havalimanı’nda yolcularına tam kapasite ile hizmet vermeye başlayacak. Yetkililer yolcuların dış hatlarda 3 saat iç hatlarda ise 2 saat önceden havalimanına gelerek hem havalimanını gezmelerini hem de yolculuklarını daha rahat bir şekilde yapmaları konusunda uyarılarda bulundu.

Büyük taşınmaya esnasında kullanılacak yol güzergahları da belli oldu. Atatürk Havalimanı'ndan İstanbul Havalimanı'na gidiş istikameti, 5 Nisan saat 22.00'den itibaren 6 Nisan saat 10.00'a kadar, Yeşilyurt havuzlu kavşaktan başlayarak, Atatürk Havalimanı Caddesi, Mahmutbey Yeşilköy Bağlantı yolu (Basın Ekspres Caddesi), O-7 Kuzey Çevre Otoyolu (İCA İşletmesi), O-6 Kuzey Marmara Otoyolu'ndan İstanbul Havalimanı girişine kadar yol trafiğe kapatılacak. 6 Nisan saat 10.00'dan saat 23.59'a kadar 14 saat boyunca, Yeşilyurt havuzlu kavşağından başlayarak, Atatürk Havalimanı yönünde, Atatürk Havalimanı Caddesi, Mahmutbey-Yeşilköy Bağlantı Yolu (Basın Ekspres Caddesi) Mahmutbey kavşağına (Mall Of İstanbul Mevkisi) kadar trafik verilmeyecek. İstanbul Havalimanı'ndan Atatürk Havalimanı'na dönüş istikametinde, 6 Nisan saat 01.00'dan itibaren aynı gün saat 10.00'a kadarki 9 saatlik süreçte İstanbul Havalimanı'ndan başlayarak, O-6 Kuzey Marmara Otoyolu (Avrupa Otoyolu Yatırım ve İşletme A.Ş), O-7 Kuzey Çevre Otoyolu, Mahmutbey-Yeşilköy bağlantı yolu (Basın Ekspres Caddesi) Yeşilyurt havuzlu kavşağa kadar yol trafiğe kapatılmasına karar verildi .

İstanbul Havalimanı'nda 143 adet uçak yolcu köprüsü ve 371 adet açık uçak park pozisyonu bulunuyor. Ayrıca yolcular için terminalde geliş ve gidiş katında olmak üzere toplam 14 adet kapı yer alıyor. Havalimanı içerisinde yolcuların daha rahat işlemlerini yapması için 566 adet check-in noktası var. Havalimanı’nda 1 ve 2’nci kapılar iç hat, dış hatlarda ise 3,4,5,6 ve 7 nolu diğer kapılar kullanılıyor. Bu arada Türk Hava Yolları (THY) dış hatlarda Bussines yolcuları için ayrı bir kontuar dizayn ederken, bu yolcular 5 nolu kapıdan hızlı bir şekilde havalimanına giriş yapacaklar.

Havalimanlarında yolcuların önemli zaman kaybetmesine neden olan konuların başında uçuş kartı almak ve bavul teslim etmek oluyor. Yolcu konforunun en üst düzeyde sağlanacağı İstanbul Havalimanı’nda yolcular hiçbir personelin yardımına ihtiyaç duymadan hem kendi uçuş kartlarını alacaklar hem de valizlerini teslim edebilecekler. Yolcular burada zaman kaybının hem sıfıra indirecekler hem de uçuş öncesi havalimanını gezme imkanı bulacaklar.

YOLCU MEMNUNİYETİ EN ÜST SEVİYEDE OLACAK

Uçuşları için İstanbul Havalimanı’na gelen yolcuları terminal güvenlik kontrolünden geçtikten sonra ‘Bana Sor’ ekibi karşılayacak. Bu ekipler yolcuların havalimanı ile ilgili sormak istediği veya öğrenmek istediği her soruya anında cevap verecek. Bu ekipler iç ve dış hat olmak üzere her alanda görev yapacak. ‘Bana Sor’ ekiplerinin yanı sıra güvenlik kontrolünden geçen yolcular interaktif bir asistan kioskundan da yardım alabilecek. Üzerinde düğmeye bastığınızda karşınızda bir menü olacak. Bu menüden canlı görüşme tuşuna bastığında size yardımcı olacak bir asistan ile konuşmaya başlayacaksınız. Hatta yolcular biletlerini ekranın üzerine koyduğunda uçaklarının kalkacağı kapıyı dijital bir harita üzerinde görme imkanı da olacak. Ayrıca İstanbul Havalimanı’nda yolcular ücretsiz WIFI hizmetinde yararlanabilecekler.