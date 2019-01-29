"Havada 1989'un rüzgarı var, bunu görüyoruz"

EDİRNE (AA) - CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, "İttifak yaptığımız tüm yerlerde Cumhuriyet Halk Partisi olarak, hem bu ittifaka uygun davranacağız hem de Türkiye'de seçime girdiğimiz her yerde sosyal demokrat belediyeciliği iktidara taşımak için gayret göstereceğiz." dedi.

Özel, Edirne Ticaret ve Sanayi Odasında düzenlenen "26. Adalet ve Demokrasi Haftası" söyleşisi öncesinde gazetecilerin, yerel seçimle ilgili sorularını yanıtladı.

Özgür Özel, Türkiye'yi, bu ikili yarış yerine her partinin ayrı ayrı temsil edilebildiği, barajların kaldırıldığı, yerel seçimlerde belediye meclis üyeleri için yüzde 10 barajının kaldırıldığı ve tüm partilerin kendine yer bulabildiği bir sistemi savunduklarını söyledi.

Şartların Türkiye'yi bu noktaya getirdiğini ifade eden Özel, "İYİ Parti ile liderlerimizin bugün yapmış olduğu ittifak anlaşması, karşı tarafın birlikteliği ve onların birlikteliğinden dolayı bazı belediyelerde ortaya çıkabilecek tablodan endişe edecek vatandaşlarımızı da rahatlattı." ifadelerini kullandı.