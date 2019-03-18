HABER

Havada arızalanan uçak Ordu-Giresun Havalimanı’na indi

YAŞAM HABERLERİ  | 18.03.2019 19:04 | Son Güncelleme

İstanbul-Trabzon seferini yapan Anadolu Jet’e ait yolcu uçağı, flap arızası sebebiyle Trabzon’a inemeyince Ordu-Giresun Havalimanı’na iniş yaptı.İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan Trabzon’a gitmek üzere havalanan Anadolu Jet’e ait yolcu uçağının Trabzon Havalimanı’na inişi sırasında kanadında daha düşük hızla ve daha kısa sürede inişi sağlayan flap arızası meydana geldi.

Havada arızalanan uçak Ordu-Giresun Havalimanı’na indi

İstanbul-Trabzon seferini yapan Anadolu Jet’e ait yolcu uçağı, flap arızası sebebiyle Trabzon’a inemeyince Ordu-Giresun Havalimanı’na iniş yaptı.
İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan Trabzon’a gitmek üzere havalanan Anadolu Jet’e ait yolcu uçağının Trabzon Havalimanı’na inişi sırasında kanadında daha düşük hızla ve daha kısa sürede inişi sağlayan flap arızası meydana geldi. Bunun üzerine pilot Trabzon Havalimanı’na inmekten vazgeçip pist uzunluğu 500 metre daha uzun olan Ordu-Giresun Havalimanı’na yöneldi. Uçak sorunsuz bir şekilde havalimanına iniş yaparken, yolcular otobüsle Trabzon’a gönderildi.
Pilotun 2 bin 500 metre uzunluğundaki Trabzon Havalimanı’na inişten vazgeçip, güvenli bulduğu için 3 bin metre pist uzunluğuna sahip Ordu-Giresun Havalimanı’nı tercih ettiği öğrenildi. Uçaktaki arızanın giderilmesine çalışılıyor.

Hamile kalırsa dünyada bir ilk yaşanacak!Hamile kalırsa dünyada bir ilk yaşanacak!
Bacanağını öldüren şüpheli ormanda drone ile aranıyorBacanağını öldüren şüpheli ormanda drone ile aranıyor
Antalya’da uyuşturucu operasyonuAntalya’da uyuşturucu operasyonu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Kocam öldükten sonra kafayı yedim

Kocam öldükten sonra kafayı yedim

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Düşmana mezar etmekten çekinmeyiz!

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Düşmana mezar etmekten çekinmeyiz!

Hollanda'da silahlı saldırı: 3 kişi öldü!

Hollanda'da silahlı saldırı: 3 kişi öldü!

Hollanda'daki saldırının şüphelisi Türk çıktı!

Hollanda'daki saldırının şüphelisi Türk çıktı!

Araç sahiplerine kötü haber! Akaryakıta büyük zam

Araç sahiplerine kötü haber! Akaryakıta büyük zam

Bakan Soylu duyurdu: İlk kez bu sabah başladı

Bakan Soylu duyurdu: İlk kez bu sabah başladı

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

İzmir'deki korkunç olayda yeni gelişme!

İzmir'deki korkunç olayda yeni gelişme!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Yengesi yorganı kaldırınca fark etti! Korkunç...

Yengesi yorganı kaldırınca fark etti! Korkunç...

Herkes onu konuşuyor! 'İspatlayana 50 bin TL dedi, olanlar oldu'

Herkes onu konuşuyor! 'İspatlayana 50 bin TL dedi, olanlar oldu'

Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Antalya'da yürekleri ağza getiren anlar!

Antalya'da yürekleri ağza getiren anlar!

'Askere gideceğiz' diye para toplayan 7 arkadaşa, dilencilikten ceza

'Askere gideceğiz' diye para toplayanlara dilencilikten ceza

Bodrum'da ölü caretta caretta sahile vurdu

Bodrum'da ölü caretta caretta sahile vurdu

Tartıştığı oğlunu bıçaklayıp ambulans çağırdı

Tartıştığı oğlunu bıçaklayıp ambulans çağırdı

Maltepe'de yangın! 4'ü çocuk 12 kişi kurtarıldı

Maltepe'de yangın! 4'ü çocuk 12 kişi kurtarıldı

'Dur' ihtarına uymadı, kaçarken attığı poşetten uyuşturucu çıktı

'Dur' ihtarına uymadı, attığı poşetten çıkan şoke etti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.