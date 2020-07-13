HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Havada büyük panik! O anlar kamerada

Havada büyük panik! O anlar kamerada

DÜNYA HABERLERİ  | 13.07.2020 17:32 | Son Güncelleme

Suudi Arabistan'dan havalanan uçak türbülansa girdi; yolcuların panik anları kameralara yansıdı.

Suudi Arabistan’dan Hindistan’a sefer yapan yolcu uçağı türbülansa girdi.

O sırada yolcu kameralarına yansıyan görüntülerde, uçaktakilerin panik yaşadığı görülürken, çığlık atanlar ve ağlayanların olduğu da duyuldu.

Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’dan Hindistan’ın Keşmir bölgesine sefer yapan IndiGo Havayolları’na ait yolcu uçağı, türbülansa girdi.

Yaklaşık 2 dakika süren türbülansta yolcular büyük panik yaşadı.

olcu kamerasınca kaydedilen görüntülerde, panik anları ve dua edenlerin görüntüsü yer alırken; çığlık atanların ve ağlayanların sesleri de duyuldu.

Uçağın Keşmir’e ulaştığı ve olayda yaralanan olmadığı aktarıldı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Masal Tadında Odalar İçin Sevimli BeşiklerMasal Tadında Odalar İçin Sevimli Beşikler
'En eski evcil kediye Oğuz Türkleri baktı''En eski evcil kediye Oğuz Türkleri baktı'
MSB sözleşmeli er başvuruları başladı!MSB sözleşmeli er başvuruları başladı!

En Çok Okunan Haberler

Kılıktan kılığa giriyormuş! Yutmaya çalıştığı kağıttan bakın ne çıktı

Kılıktan kılığa giriyormuş! Yutmaya çalıştığı kağıttan bakın ne çıktı

Şoke eden işkence görüntüsü! Sosyal medyada canlı yayın yaptılar

Şoke eden işkence görüntüsü! Sosyal medyada canlı yayın yaptılar

Survivor'da Aycan'ın Barış'a sorusu olay oldu! Acun Ilıcalı müdahale etti

Survivor'da Aycan'ın Barış'a sorusu olay oldu! Acun Ilıcalı müdahale etti

Songül Karlı'nın bikini kazası! Sudan çıkarken...

Songül Karlı'nın bikini kazası! Sudan çıkarken...

Artvin'de sel! Ölüme böyle sürüklendiler

Artvin'de sel! Ölüme böyle sürüklendiler

Eski eşinin mahrem videolarını paylaştı!

Eski eşinin mahrem videolarını paylaştı!

İlginizi Çekebilir

Yunanistan Başbakanı Miçotakis'ten Ayasofya tepkisi

Yunanistan Başbakanı Miçotakis'ten Ayasofya tepkisi

ABD'den ilk Ayasofya yorumu: Hayal kırıklığı

ABD'den ilk Ayasofya yorumu: Hayal kırıklığı

Ayasofya'nın ibadete açılmasına Yunanistan'dan sert tepki!

Ayasofya'nın ibadete açılmasına Yunanistan'dan sert tepki!

Tek bir kare fotoğraf dünyayı ayağa kaldırdı

Tek bir kare fotoğraf dünyayı ayağa kaldırdı

Rusya'yla ilgili çarpıcı Libya iddiası

Rusya'yla ilgili çarpıcı Libya iddiası

Diğer Haberler
Türkiye'nin Ayasofya kararına İran'dan ilk yorum

Türkiye'nin Ayasofya kararına İran'dan ilk yorum

'En eski evcil kediye Oğuz Türkleri baktı'

'En eski evcil kediye Oğuz Türkleri baktı'

56 dolarlık vazo, 9 milyon dolara alıcı buldu

56 dolarlık vazo, 9 milyon dolara alıcı buldu

Dünyanın en zengin 83 kişisinden çağrı: Bizden daha çok vergi alın

Dünyanın en zengin 83 kişisinden çağrı!

Bu anlaşma dünya düzenini temelden değiştirecek!

Bu anlaşma dünya düzenini temelden değiştirecek!

Amazon’daki ormansızlaşma bir yılda yüzde 25 arttı

Ormansızlaşma bir yılda yüzde 25 arttı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.