HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Havada panik anları! İpi kopan deniz paraşütü elektrik direğine takılıp düştü: 2 turist yaralı

Havada panik anları! İpi kopan deniz paraşütü elektrik direğine takılıp düştü: 2 turist yaralı

26.06.2022 17:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'nın Manavgat ilçesinde tekneye bağlı deniz paraşütünün ipi koptu. Rüzgarın da etkisiyle 500 metre havada sürüklenen paraşüt, elektrik direğine takılıp, düştü. Paraşütteki 2 turist yaralanırken elektrik kopması nedeniyle çıkan yangın ise büyümeden söndürüldü.

Side sahilinde sürat teknesine iple bağlı paraşütle yapılan bir aktivite olan 'parasailing' yapan Alman uyruklu Maria Madelena Ebert (31) ve Deniz Elena Arslan (32), havada paraşüt ipinin kopması ve rüzgarın da etkisiyle sürüklenmeye başladı. Paraşüt, kıyıdan 500 metre mesafedeki bir zeytinliğin yanındaki elektrik direğine takıldı. Bu sırada düşen Maria Madelena Ebert ile Deniz Elena Arslan yaralandı.

3902fd121cad0a99ec2a0bae57694e39

ELEKTRİK TELİ KOPTU, YANGIN ÇIKTI

Elektrik telinin kopması sonrası zeytinlikte de yangın çıktı. Vatandaşların ihbarıyla olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

a2a1bdbcfad801cb66c38afca023781c

Hafif yaralanan turistler özel bir hastaneye götürülürken, Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri de yangını kısa sürede söndürdü.

133914c227ae27641483ed8780a90139

Tellere takılan paraşüt ise elektrik dağıtım şirketi görevlilerince indirilirken, kopan tel de onarıldı. Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı. (DHA)

b2edf0666096267f39eef4ecb6e3fd4a

ba8bcbf9f36e7c6db5041df6e8d00f48

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
26 Haziran Şans Topu çekiliş sonuçları açıklandı mı?26 Haziran Şans Topu çekiliş sonuçları açıklandı mı?
Tekirdağ'da hareketli dakikalar... Cumhurbaşkanı ve devlete hakaret edenlere meydan dayağı attılar! Tekirdağ'da hareketli dakikalar... Cumhurbaşkanı ve devlete hakaret edenlere meydan dayağı attılar!
'Sıfır noktası'nda heyecanlandıran keşif! "Artık sır değil"'Sıfır noktası'nda heyecanlandıran keşif! "Artık sır değil"
Anahtar Kelimeler:
antalya yangın Manavgat
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Ev sahipleri adeta çıldırdı: ‘Para vereyim çık’

Ev sahipleri adeta çıldırdı: ‘Para vereyim çık’

Uğur Şahin'den korkutan açıklama! 'Yeni bir salgın kapıda'

Uğur Şahin'den korkutan açıklama! 'Yeni bir salgın kapıda'

Polislere ateş edince vuruldu! İddialar dehşete düşürdü

Polislere ateş edince vuruldu! İddialar dehşete düşürdü

Kurban Bayramı tatili 9 gün olacak mı?

Kurban Bayramı tatili 9 gün olacak mı?

Jorge Jesus, yıldız oyuncuyu 25. dakikada oyundan aldı

Jorge Jesus, yıldız oyuncuyu 25. dakikada oyundan aldı

Afgan kadından Türk halkına skandal sözler! Sosyal medya ayağa kalktı

Afgan kadından Türk halkına skandal sözler! Sosyal medya ayağa kalktı

İlginizi Çekebilir

Klima veya vantilatör olmadan da serinleyebilirsiniz

Klima veya vantilatör olmadan da serinleyebilirsiniz

Dekoltesini bir gören bir daha baktı! “Giymesen de olurmuş”

Dekoltesini bir gören bir daha baktı! “Giymesen de olurmuş”

Arabasında klima kullanmak istemeyenler ancak sıcaktan da kurtulmak isteyenlere alternatif öneriler

Arabasında klima kullanmak istemeyenler ancak sıcaktan da kurtulmak isteyenlere alternatif öneriler

Evinin önünde sevişen çifti kilometrelerce öteden yakaladı!

Evinin önünde sevişen çifti kilometrelerce öteden yakaladı!

Doğumdan 1 hafta sonra! İç çamaşırlı ayna pozu şaşırttı

Doğumdan 1 hafta sonra! İç çamaşırlı ayna pozu şaşırttı

Nişandan düğüne kadar her türlü davette gözleri üstünüze çevirtecek elbise modelleri

Nişandan düğüne kadar her türlü davette gözleri üstünüze çevirtecek elbise modelleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.