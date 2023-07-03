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  4. Havada panik! Uçağın kapısını açmaya çalıştı... Korku dolu anlar böyle kaydedildi!

Havada panik! Uçağın kapısını açmaya çalıştı... Korku dolu anlar böyle kaydedildi!

03.07.2023 14:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiliz bir boksör olduğu bildirilen 27 yaşındaki bir adamın Hırvatistan'ın Zadar kentinden kalkan uçakta aniden ayağa kalkıp uçağın kapısını açmaya çalışması yürekleri ağza getirdi. Bu teşebbüs sonrası uçaktaki yolcular panikle kapıya yönelen adama müdahale etmeye çalıştı. Korku dolu anlar bir yolcunun cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Havada panik! Uçağın kapısını açmaya çalıştı... Korku dolu anlar böyle kaydedildi!

Hırvatistan'ın Zadar kentin neredeyse tamamen dolu uçakta İngiliz olduğu bildirilen 27 yaşındaki boksör adam aniden koltuğundan fırladı ve uçağın ön tarafına doğru hareket etti. İlerleyişi sırasında bağırdığı ve uçak personellerinden kapıyı açmalarını istediği görüntülendi.

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MÜDAHALE GECİKMEDİ

Adam ön tarafa doğru bağırarak ilerlemeye başladığı anda kabin görevlilerinden birinin yanında geçtiği görünüyor.

Sosyal medya platformu TikTok üzerinden paylaşılan videoda, kabin memurunu geçtikten sonra yolcular yaklaşan tehlikeyi fark edip kapıya yönelen adamın üzerine çullandığı görülüyor.

Öte yandan adamın bu hamleyi yaptığı sırada uçağın hareket halinde olduğu ve kalkışa hazırlandığı bildirildi.

Olay anını kayda alan kadının uçaktaki çoğu kişinin geçen ayın sonunda Hırvatistan'daki Hideout festivalinden döndüğünü ifade etti.

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UÇAKTAN İNDİRİLDİ

İngiliz turistin uçaktan apar topar indirilerek asfaltta sürüklendiği ifade edilirken adamın kamu düzenini bozmakla suçlandığı bildirildi.

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Hırvatistan

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