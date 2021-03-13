Havada pes dedirten anlar! Uçuş sırasında iç çamaşırını çıkaran yolcu koltuğa bağlandı

Rusya'nın Novosibirsk kentine giden uçakta bir kadının uygunsuz davranışları 'pes' dedirtti. Uyuşturucu etkisinde olduğu düşünülen kadın iç çamaşırlarını çıkarıp dolaşmaya başladı.

Uyarılıp tekrar üstü giydirilse de başarılı olunamadı. Kadın defalarca iç çamaşırlarını çıkarıp amaçsızca kabinde dolaşıyordu.

KOLTUĞA BAĞLAMAK ZORUNDA KALDILAR

Uçuş görevlileri, yolculara da rahatsızlık veren bu kadını koltuğa iple ve bantla bağladı. Koltuğa bu şekilde sabitlenen kadın için havada hareketli dakikalar yorumu yapıldı.

Uçuş sonunda ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.



