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  4. Havada pes dedirten anlar! Uçuş sırasında iç çamaşırını çıkaran yolcu koltuğa bağlandı

Havada pes dedirten anlar! Uçuş sırasında iç çamaşırını çıkaran yolcu koltuğa bağlandı

13.03.2021 07:43 | Son Güncelleme:
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Havada pes dedirten anlar! Uçuş sırasında iç çamaşırını çıkaran yolcu koltuğa bağlandı

Rusya'ya giden uçakta hayli hareketli saatler yaşandı. 39 yaşındaki bir kadın defalarca uyarılmasına rağmen uçak içinde iç çamaşırlarını çıkartarak dolaşmaya başladı. Çözüm ise kadını koltuğa bağlamakta bulundu.

Rusya'nın Novosibirsk kentine giden uçakta bir kadının uygunsuz davranışları 'pes' dedirtti. Uyuşturucu etkisinde olduğu düşünülen kadın iç çamaşırlarını çıkarıp dolaşmaya başladı.

Uyarılıp tekrar üstü giydirilse de başarılı olunamadı. Kadın defalarca iç çamaşırlarını çıkarıp amaçsızca kabinde dolaşıyordu.

KOLTUĞA BAĞLAMAK ZORUNDA KALDILAR

Uçuş görevlileri, yolculara da rahatsızlık veren bu kadını koltuğa iple ve bantla bağladı. Koltuğa bu şekilde sabitlenen kadın için havada hareketli dakikalar yorumu yapıldı.

Uçuş sonunda ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

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Rusya

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