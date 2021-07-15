HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Havada tehlikeli gerginlik! Rus ve ABD savaş uçakları 2 kez karşı karşıya geldi

Havada tehlikeli gerginlik! Rus ve ABD savaş uçakları 2 kez karşı karşıya geldi

15.07.2021 12:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya ve ABD’ye ait savaş uçakları Pasifik Okyanusu ve Bering Denizi üzerinde karşı karşıya geldi.

Havada tehlikeli gerginlik! Rus ve ABD savaş uçakları 2 kez karşı karşıya geldi

ABD ve Rus savaş uçakları arasında dün Karadeniz üzerinde sıcak temas yaşamasının ardından bugün de iki ülkenin hava kuvvetine ait uçaklar farklı noktalarda karşı karşıya geldi. Sabah saatlerinde Rusya Savunma Bakanlığı’na bağlı Ulusal Savunma Yönetim Merkezi tarafından yapılan açıklamada, Pasifik Okyanusu üzerinde uçuş yapan yabancı bir uçağın tespit edildiği ve bunun üzerine Rus MİG-31 tipi savaş uçağının kalkış yaptığı belirtildi.

Açıklamada, "Rus savaş uçağının mürettebatı tarafından yabancı uçağın ABD Hava Kuvvetleri’ne ait P-8A Poseidon keşif uçağı olduğu tespit edildi. Uçağa Pasifik Okyanusu’nda Kamçatka’nın güneydoğusu boyunca eşlik edildi" ifadeleri yer aldı.

İKİ UÇAK MÜDAHALE ETTİ

Ulusal Savunma Yönetim Merkezi tarafından yapılan bir başka açıklamada ise ABD’ye ait bir keşif uçağının Bering Denizi üzerinde Rus hava sahasından uzaklaştırıldığı kaydedilerek, "Rus hava kontrol sistemleri tarafından Bering Denizi üzerinde yabancı ülkeye ait bir hava unsuru tespit edildi. Bunun üzerine MİG-31 ve SU-35 savaş uçakları kalkış yaptı. Hava unsurunun ABD’ye ait B-52N stratejik bombardıman uçağı olduğu tespit edildi. Uçağa Bering Denizi boyunca eşlik edildi" bilgilerine yer verildi. Ayrıca açıklamada ABD uçaklarının sınır ihlali gerçekleştirmediği belirtilirken her iki uçuşun da uluslararası kurallara sıkı sıkıya bağlı kalarak gerçekleştiği vurgulandı.

Dün ABD keşif uçağının Karadeniz üzerindeki uçuşuna müdahale eden Rusya bu uçuşlar sırasında da sınır ihlalinin gerçekleşmediğini duyurmuştu.

(İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Rize'deki felakette ölü sayısı yükseldiRize'deki felakette ölü sayısı yükseldi
Herkesin ihtiyacına göre tatil ETS’de!Herkesin ihtiyacına göre tatil ETS’de!
Almanya'da sel felaketi: 30 kişi kayıpAlmanya'da sel felaketi: 30 kişi kayıp
Anahtar Kelimeler:
Rusya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Arkadaşının evinde ölü bulunan genç kızın, 13 yaşındayken cinsel istismara uğradığı ortaya çıktı

Arkadaşının evinde ölü bulunan genç kızın, 13 yaşındayken cinsel istismara uğradığı ortaya çıktı

Puro ve sigarillolarda ÖTV düzenlemesi!

Puro ve sigarillolarda ÖTV düzenlemesi!

İbo genç aşkına kavuştu! "Gönlümün efendisi"

İbo genç aşkına kavuştu! "Gönlümün efendisi"

Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Melih Bulu görevden alındı

Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Melih Bulu görevden alındı

Rize'de sel kabusu! Felaketin boyutu gün yüzüne çıktı

Rize'de sel kabusu! Felaketin boyutu gün yüzüne çıktı

Antalya'da korkunç olay! Astsubay hastane tuvaletinde intihar etti

Antalya'da korkunç olay! Astsubay hastane tuvaletinde intihar etti

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Hepsi kaybolmuştu! Derede dolar arıyorlar

Hepsi kaybolmuştu! Derede dolar arıyorlar

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Meteoroloji'den haritalı uyarı! 50 dereceyi aşacak

Meteoroloji'den haritalı uyarı! 50 dereceyi aşacak

Polemik büyüyor! Kılıçdaroğlu'ndan yanıt geldi: Vallahi de billahi de satacağım

Polemik büyüyor! Kılıçdaroğlu'ndan yanıt geldi: Vallahi de billahi de satacağım

Hakkari'de silahlı saldırı! İl Emniyet Müdür Yardımcısı şehit oldu

Hakkari'de silahlı saldırı! İl Emniyet Müdür Yardımcısı şehit oldu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.