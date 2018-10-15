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Havadaki karbondioksidi emerek katılaşan sentetik malzeme geliştirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.10.2018 17:35 | Son Güncelleme

Havadaki karbondioksidi emerek katılaşan sentetik malzeme geliştirildi

Bilim insanları, havadaki karbondioksidi absorbe ederek dayanaklı katı malzemeye dönüşen jel özellikli sentetik malzeme geliştirdi.

ABD'nin Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (MIT) ile California Üniversitesinden bilim insanları, havadaki karbondioksidi glukoza çevirerek büyüyen, sertleşen ve kendini onaran sentetik malzeme geliştirdi.

Polimer, glukoz oksidaz ve kloroplast hücrelerin bileşiminden oluşan jel malzemenin, tıpkı bitkilerin fotosentez aracılığıyla büyümesi, kendi yapısını inşa etmesi ve onarması gibi, karbondioksidi emerek katı ve dayanıklı yapıya dönüştüğü belirtildi.

Araştırmaya önderlik eden MIT öğretim üyesi Michael Strano, yeni icadı ile ilgili olarak, "Ağaçlar gibi büyüyebilen bir sentetik malzeme düşünün. Havadaki karbondioksidi alıyor ve kendi malzemesinin omurgası haline getiriyor." ifadesini kullandı.

Jel malzemenin bileşimindeki ıspanak yapraklarından çıkarılan kloroplast hücreleri sayesinde güneş ışığından aldığı enerjiyle havadaki karbondioksidi glukoza dönüştürdüğü ifade edildi.

Araştırmacılar, yeni icadın inşaat sektöründe yapı malzemesi olarak kullanılması halinde ulaştırma maliyetlerini büyük ölçüde düşüreceğine dikkati çekti.

Kendi kendini onarabilen jelin yapılarda kaplama ve dolgu malzemesi olarak da kullanılabileceği kaydedildi.

Araştırmanın sonuçları "Advanced Materials" dergisinde yayımlandı.

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Anahtar Kelimeler:
Jel karbon dioksit yapı malzemesi

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