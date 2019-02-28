Havadaki karbondioksidi kömüre dönüştürmenin yolu bulundu

Bilim insanları, havadaki karbondioksidi katı karbona dönüştürmenin yöntemini buldu.

Avustralya'nın Kraliyet Melbourne Teknoloji Enstitüsünden (RMIT) araştırmacılar, yaptıkları deneyde yüzeyi elektrolit kaplı özel bir sıvı metali katalizör olarak kullanarak havadaki karbondioksidi kömüre dönüştürmeyi başardı.

Bir laboratuvar tabağını iletken sıvı metalle kaplayan araştırmacılar, sıvıyı elektrikle yükleyerek oda sıcaklığında karbondioksidin pul halinde katılaşmasını sağladı.

Karbondioksidi katıya dönüştüren tekniğin, atmosferdeki karbondioksidin dönüştürülmesini sağlayabileceğine dikkati çeken RMIT araştırmacısı Torben Daeneke, "Her ne kadar zamanı geriye çeviremesek de atmosferdeki karbondioksidi kömüre dönüştürüp yeniden toprağın altına gömmek emisyon saatini geri almayı sağlayabilir." ifadesini kullandı.

Karbondioksidin ancak çok yüksek basınç altında gaz halinden katı hale dönüştürülebildiğine işaret eden Daeneke, oda sıcaklığında kullanılabilen tekniğin endüstriyel maliyetinin düşük olacağını vurguladı.

Araştırmanın sonuçları "Nature Communications" dergisinde yayımlandı.

