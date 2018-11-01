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(Havadan 2)TUZLA'DA TERSANEDEKİ BİR GEMİDE YANGIN 5

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.11.2018 19:09 | Son Güncelleme

Haber: Ramazan EĞRİ - Çağrı ÇALIŞKAN - İSTANBUL DHA Tuzla Tersaneler bölgesinde bulunan bir tersanede bakım yapılan gemide yangın çıktı.

Haber: Ramazan EĞRİ - Çağrı ÇALIŞKAN - İSTANBUL DHA Tuzla Tersaneler bölgesinde bulunan bir tersanede bakım yapılan gemide yangın çıktı. Olay yerine itfaiye ekibi sevkedildi. İtfaiyenin gemideki yangını söndürme çalışmaları devam ediyor

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