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/havadan ek fotoğraflarla // Tren hattında kaza yapan iki iş makinesi çekildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.01.2019 12:13 | Son Güncelleme

Ali AKSOYER - Güven USTA - İstanbul DHA-  KAZLIÇEŞME -Halkalı şantiyesi demiryolu güzergahının Florya mevkiindeki kaza yapan iki iş makinesi çekildi.

/havadan ek fotoğraflarla // Tren hattında kaza yapan iki iş makinesi çekildi

Ali AKSOYER - Güven USTA - İstanbul DHA- KAZLIÇEŞME -Halkalı şantiyesi demiryolu güzergahının Florya mevkiindeki kaza yapan iki iş makinesi çekildi.
Kaza, bugün saat 09.30 sıralarında demiryolu trafiğine kapalı olan Kazlıçeşme -Halkalı şantiyesi demiryolu güzergahının Florya -Akvaryum kesiminde meydana geldi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, bir UNİMOG iş makinesi ile bir katener aracı çalışma ve malzeme taşımak üzere hatta girdi. İki iş makinesi henüz bilinmeyen nedenle çarpıştı. Kazada araçtan atlayan iki işçi yaralandı. Yaralılar ambulansla hastaneye götürüldü. Yapılan çalışma sonrası iki iş makinesi çekilerek götürüldü.

(FOTOĞRAF)

/havadan ek fotoğraflarla // Tren hattında kaza yapan iki iş makinesi çekildi/havadan ek fotoğraflarla // Tren hattında kaza yapan iki iş makinesi çekildi/havadan ek fotoğraflarla // Tren hattında kaza yapan iki iş makinesi çekildi/havadan ek fotoğraflarla // Tren hattında kaza yapan iki iş makinesi çekildi

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