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havadan fotoğraflarla /// Avcılar'da yakıt tankeri devrildi (3)

YAŞAM HABERLERİ  | 04.07.2019 23:18 | Son Güncelleme

  D-100 Karayolu Avcılar mevki Ankara istikametinde bir yakıt tankeri devrildi.

havadan fotoğraflarla /// Avcılar'da yakıt tankeri devrildi (3)

Ersan SAN / İstanbul, (DHA)
D-100 Karayolu Avcılar mevki Ankara istikametinde bir yakıt tankeri devrildi. Kazada tankerin sürücüsü ağır yaralandı.
Kaza, saat 22.00 sıralarında D-100 Karayolu Avcılar mevki Ankara istikametinde meydana geldi. Seyir halindeki yakıt tankeri ile bir hafif ticari araç çarpıştı. Çarpmanın etkisiyla direksiyon hakimiyeti kaybeden tankerin sürücüsü bariyerlere çarparak devrildi. Sürücü devrilen araç sıkıştı. İtfaiye ve sağlık ekiplerinin müdahelesi ile sıkıştığı yerden çıkarılan tankerin sürücü ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.
tankerin dolu olması nedeniyle kazanın olduğunun alanın çevresinde geniş güvenlik önlemi alında. Trafik Ankara istimaketine durduruldu. Tankerden yola yakıt sızarken, itfaiye ekipleri ise olası bir tehlikeye karşı tankere köpük sıktı.

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