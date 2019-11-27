/Havadan fotoğraflarla / Çatalca'da fabrika yangını (3)

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GÜNCEL HABERLERİ  | 27.11.2019 13:20 | Son Güncelleme

Savaş ATAK - Ersan SAN- İstanbul DHA - ÇATALCA'da fabrikada çıkan yangın kontrol altına alındı.

Savaş ATAK - Ersan SAN- İstanbul DHA - ÇATALCA'da fabrikada çıkan yangın kontrol altına alındı.
Çatalca Gökçeali Mahallesi'nde bulunan fabrikada saat 12.00 sıralarında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Mutfak dolabı kapağı yapıldığı belirtilen fabrikadaki yangın için olay yerine çok sayıda iftaiye ekibi sevkedildi. Fabrikada zaman zaman patlamalar meydana geldi. Patlamalar nedeniyle jandarma da çevrede önlem aldı. Yangın yaklaşık 1 saatlik çalışma sonrası kontrol altına alındı. Yangında ilk belirlemelere göre ölen ya da yaralanan olmadı

(FOTOĞRAF)

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