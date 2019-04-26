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(Havadan fotoğraflarla) - Lalelere festivalin son günlerinde büyük ilgi

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.04.2019 14:41 | Son Güncelleme

İSTANBUL'DA 1-30 Nisan tarihleri arasında düzenlenen 14.

Ali AKSOYER/İSTANBUL, (DHA) İSTANBUL'DA 1-30 Nisan tarihleri arasında düzenlenen 14. Lale Festivali'nde sona yaklaşılırken, lalelerle süslenen Emirgan parkını festivalin son günlerinde binlerce kişi ziyaret ediyor.

Bu yıl 14'üncüsü düzenlenen lale festivali kapsamında şehrin parkları ve meydanlarına yaklaşık 25 milyon lale dikilmişti. Lalelerin açmasıyla birlikte ortaya çıkan görsel şölen vatandaşlardan büyük ilgi görmüştü. Festivalin son günlerinde havaların da ısınmasıyla bu ilgi gittikçe büyüdü. Bu ilgiden en büyük payı da Emirgan parkı aldı. Artık lalelerin yavaş yavaş solmaya başladığı bu günlerde Emirgan Parkı her gün binlerce kişiyi ağırlamaya başladı. Gerek otomobilleriyle gerek otobüslerle gelen İstanbul'lular solmayan son lalelerle fotoğraf çektirip ardından piknik yapıyorlar. Emirgan parkında düzenlenen okul pikniklerinde ise öğrenciler lalelerle resim çektirdikten sonra çocuk parklarının tadını çıkarıyorlar.

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