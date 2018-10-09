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Havadan fotoğraflarla // Yenikapı açıklarında iki gemi sürtüştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.10.2018 10:54 | Son Güncelleme

  Alper KORKMAZ- İstanbul DHA - MARMARA Denizi Ahırkapı açıklarında iki geminin sürtüştüğü öğrenildi. Ahırkapı açıklarında,  130 metre uzunluğundaki TK Roterdam ve 165 metre uzunluğundaki Bosphorus King adlı gemiler sürtüştü.

Havadan fotoğraflarla // Yenikapı açıklarında iki gemi sürtüştü

Alper KORKMAZ- İstanbul DHA - MARMARA Denizi Ahırkapı açıklarında iki geminin sürtüştüğü öğrenildi. Ahırkapı açıklarında, 130 metre uzunluğundaki TK Roterdam ve 165 metre uzunluğundaki Bosphorus King adlı gemiler sürtüştü. İhbar üzerine Kıyı Emniyeti ekipleri bölgeye sevk edilirken gemilerdeki hasarın ufak çapta olduğu kaydedildi.

(FOTOĞRAF)

Havadan fotoğraflarla // Yenikapı açıklarında iki gemi sürtüştüHavadan fotoğraflarla // Yenikapı açıklarında iki gemi sürtüştüHavadan fotoğraflarla // Yenikapı açıklarında iki gemi sürtüştüHavadan fotoğraflarla // Yenikapı açıklarında iki gemi sürtüştü

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