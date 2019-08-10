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(Havadan fotoğrafllarla) - 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda bayram trafiği yoğunluğu sürüyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.08.2019 17:35 | Son Güncelleme

  BAYRAMPAŞA'da bulunan 15 Temmuz Demokrasi Otogarında Kurban Bayramı yoğunluğu devam ediyor.

Ali AKSOYER-İlkay DİKİCİ- Nermin GEYİK/İSTANBUL, (DHA) BAYRAMPAŞA'da bulunan 15 Temmuz Demokrasi Otogarında Kurban Bayramı yoğunluğu devam ediyor. Otogara özel otomobilleri yada taksilerle gelen, bayramı İstanbul dışında geçirmek isteyen yolcular nedeniyle, otogar girişinde zaman zaman araç kuyrukları oluşuyor. Otoparkların bayram boyunca ücretsiz olduğu otogara giriş ve çıkışlar, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı polisler tarafından yönlendirme yapılıyor.

Yolcular peronlarda bekleyen otobüslere binerek yolculuklarına başlarken özellikle saat başlarında otogar çıkışında da otobüs kuyrukları oluşuyor.

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