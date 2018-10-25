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(havadan görüntülerle) ADNAN OKTAR'IN VİLLASINDAKİ YIKIMDA SON DURUM

YAŞAM HABERLERİ  | 25.10.2018 15:47 | Son Güncelleme

ADNAN Oktar'ın kandillide oturduğu villasının çevresindeki kaçak yapıların yıkımı devam ediliyor.

(havadan görüntülerle) ADNAN OKTAR'IN VİLLASINDAKİ YIKIMDA SON DURUM Haber-Kamera: Ali AKSOYER/İSTANBUL(DHA) ADNAN Oktar'ın kandillide oturduğu villasının çevresindeki kaçak yapıların yıkımı devam ediliyor. Birbirine bağlı onlarca yapının bulunduğu alanda sadece iki yapı ayakta kaldı. Bölgede bitki örtüsüne zarar verilmemesi için yıkılan binaların enkazı torbalar doldurularak kamyonların ulaşabildiği yere kadar elle taşınıyor. KAÇAK OLMAYAN İKİ BİNA AYAKTA KALDI İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen Adnan Oktar'ın villasındaki kaçak yapıların yıkım çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. 5 Ekim 2018 tarihinde binaların boşaltılmasının ardından başlayan çalışmalarda bugüne kadar sadece bölgede iki bina ayakta kaldı. Merdiven ve geçişlerle birbirine bağlı kaçak olduğu tespit edilen binalar ise yıkıldı. ELLE BAŞLADI İŞ MAKİNELERİ İLE DEVAM EDİLİYOR Önce el işçiliği ile başlayan çalışmalarda artık iş makineleri kullanılıyor. Şu anda ayakta olan iki binaya bitişik yapılan eklentilerin yapılan ölçümlerin ardından yıkılma işlemi ise sürüyor. Bu çalışmalarda kaçak olmayan binalara zarar gelmemesi için küçük iş makineleri kullanılıyor. ENKAZ PARÇALARI TORBALARLA YUKARI TAŞINIYOR Yoğun bir çalışmanın bulunduğu alanda onlarca işçi aynı anda çalışıyor. Bölgede yıkım sırasında bitki örtüsünün zarar görmemesi için titizlikle çalışıldığı belirtildi. Elle ve iş makineleri ile yıkılan binaların enkazı işçiler tarafından torbalara doldurularak yukarda bulunan kamyonların ulabildiği alanlara kadar taşınıyor. Enkaz burada kamyonlara yüklenerek bölgeden uzaklaştırılıyor. Görüntü Dökümü: -------------- -Havadan görüntülerle yıkım yapılan alandaki son durum (Tür: İstanbul)

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