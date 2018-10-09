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(havadan görüntülerle) BAĞCILAR'DA ÇÖKME RİSKİ NEDENİYLE BİR BİNA BOŞALTILDI (3)

YAŞAM HABERLERİ  | 09.10.2018 17:19 | Son Güncelleme

(havadan görüntülerle) BAĞCILAR'DA ÇÖKME RİSKİ NEDENİYLE BİR BİNA BOŞALTILDI (3) Ersan SAN / İstanbul DHA Bağcılar'da yan tarafından inşaat temel kazısı yapılan binada çatlaklar oluştu.

(havadan görüntülerle) BAĞCILAR'DA ÇÖKME RİSKİ NEDENİYLE BİR BİNA BOŞALTILDI (3) Ersan SAN / İstanbul DHA Bağcılar'da yan tarafından inşaat temel kazısı yapılan binada çatlaklar oluştu. Bina çökme riskine karşı boşaltıldı. Saat 15.45 sıralarında, Kirazlı 1176 Sokak üzerinde bulunan bir inşaatta yapılan kazı çalışmaları sırasında bitişikteki binada çatlaklar oluştu. Çatlakların fark edilmesi üzerine bina boşaltıldı. Olay yerine belediye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin incelemesi sürüyor. Görüntü Dökümü: ----------- HAVADAN GÖRÜNTÜLER -Yan yatan bina -Kazı çalışması yapılan inşaat -Belediye ekipleri Detaylar

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