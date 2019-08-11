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(Havadan görüntülerle) Beylerbeyi'nde denize kurban kanı aktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.08.2019 16:47 | Son Güncelleme

Kurban bayramının ilk gününde  kesilen kurbanların kanları Beylerbeyi'nde denize aktı. Denizin bir kısmının kırmızıya boyandığı alan havadan fotoğraflandı.

Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK-Çağrı ÇALIŞKAN/ İSTANBUL, (DHA) Kurban bayramının ilk gününde kesilen kurbanların kanları Beylerbeyi'nde denize aktı. Denizin bir kısmının kırmızıya boyandığı alan havadan fotoğraflandı.

Her yıl kurban bayramında kesilen kurbanlıkların kanları kesim yerlerinden kanallar aracılığıyla İstanbul Boğazı'na akıyordu. Alınan önlemler işe yaramış ve geçen yıl benzer görüntüler yaşanmamıştı. Bayramın ilk gününde bugün Üsküdar'da Beylerbeyi Sahilinde denize kanallardan kurban kanı aktı.. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İstanbul Çevre Yönetimi Sanayi ve Ticaret A.Ş. (İSTAÇ) ekipleri Beylerbeyi Sahili'nde temizleme çalışmaları yaptı.

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