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(havadan görüntülerle) BOĞAZIN RENGİ DEĞİŞTİ

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.09.2018 14:39 | Son Güncelleme

Haber-Kamera: Ersan SAN- Özgür DENİZ KAYA / İSTANBUL DHA  Beykoz'da sabah saatlerinde  etkili olan yağmurun  etkisiyle İstanbul Boğazı da çamura bulandı.

Haber-Kamera: Ersan SAN- Özgür DENİZ KAYA / İSTANBUL DHA

Beykoz'da sabah saatlerinde etkili olan yağmurun etkisiyle İstanbul Boğazı da çamura bulandı. Çamur rengine bürünen boğaz havadan böyle görüntülendi.

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