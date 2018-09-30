(havadan görüntülerle) BOĞAZIN RENGİ DEĞİŞTİ

Haber-Kamera: Ersan SAN- Özgür DENİZ KAYA / İSTANBUL DHA

Beykoz'da sabah saatlerinde etkili olan yağmurun etkisiyle İstanbul Boğazı da çamura bulandı. Çamur rengine bürünen boğaz havadan böyle görüntülendi.

