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- (havadan görüntülerle) - DEĞERİNİN YARI FİYATINA DA ALICI BULAMADI

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.11.2018 17:52 | Son Güncelleme

  İflas eden Uzel Makine Traktör Fabrikası'nın ikinci kez yarı fiyatına satışa sunulan binası ile arazisine alıcı çıkmadı.

- Uzel Makine Traktör Fabrikası'na 2'nci kez talip çıkmadı

Haber: Hayati ARIGAN Kamera: Ali AKSOYER - /İSTANBUL (DHA)
İflas eden Uzel Makine Traktör Fabrikası'nın ikinci kez yarı fiyatına satışa sunulan binası ile arazisine alıcı çıkmadı. Satış düşürüldü. 5 Ekim günü gerçekleştirilen ilk satışta da alıcı bulamayan 446 milyon 139 bin 553 lira muhammen bedelli bina ve arazi için istenilen bedel 223 milyon TL.
İstanbul Rami'de bulunan 93 bin 547 metrekarelik alanda 150 yıl önce fayton üretim atölyesi olarak kurulan ve 1937 yılında makine ile traktör fabrikası olarak faaliyete geçen Uzel Makine Traktör'ün binası ve arazisi için ilk ihale 5 Ekim'de yapılmıştı. 446 milyon 139 bin 553 lira muhammen bedel biçilen dev arazi ve fabrika binasına 223 milyon 300 bin TL'den satışa sunulmasına rağmen alıcı çıkmamıştı. Bugün 1. İflas Müdürlüğü'nde aynı bedel üzerinden gerçekleştirilen ikinci satışa da katılan olmadı. Bu nedenle satışın düşürülmesine karar verildi. Dosya yeniden iflas masasına gönderildi. Alacaklıların satış avansı yatırması durumunda İflas Masası, fabrika binası ile araziyi üçüncü kez satışa çıkartacak.

TRAKTÖR ÜRETİMİNİN EN BÜYÜKLERİNDENDİ
Traktör üretiminde Türk sanayisinin en köklü ve en büyük kuruluşlarından biri olarak gösterilen Uzel Makine hakkında 6 yıl önce mahkeme iflas kararı vermiş, tasfiye süreci başlamıştı.

Görüntü Dökümü:
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-Arazinin havadan görüntüleri

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