 (havadan görüntülerle) ERDOĞAN DEMİRÖREN ANISINA GOLF TURNUVASI 

"HALA O BİZİMLE BİRLİKTE YAŞIYOR" Turnuvanın Erdoğan Demirören'i anmak için ilk kez düzenlendiğini belirten Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkanı Yıldırım Demirören'in eşi Revna Demirören "İnşallah bunu geleneksel hale getirip her sene bugün kayınpederimi anma turnuvası yapacağız. Hala o bizimle birlikte yaşıyor. Her yerde onu görüyor gibiyim. Kemer'i çok severdi. Kemer onun için çok değerliydi. Biz de onu burada yaşatmak için bütün sevenleriyle, golf sevenlerle birlikte güzel bir gün olacak inşallah. Bizler onu anmak, onu hatırlamak, onu yaşatmak için buradayız. Kendisi sevilen çok büyük çok yüce bir insandı. Böyle hayırlarla anma törenleriyle onu içimizde yaşatıp beraber paylaşacağız" diye konuştu. Demirören Holding Yönetim Kurulu Üyesi Kıvanç Oktay, "Gerçekten bizim için en önemli tarafı bu turnuvanın anlamı. Birinci Erdoğan Demirören turnuvası bizim için çok anlamlı bir turnuva" dedi.

ÖDÜL TÖRENİNDE DUYGU DOLU ANLAR

Ödül töreni öncesi Erdoğan Demirören'in ailesiyle ve golf oynarken çekilmiş fotoğraflarından oluşan bir slayt gösterisi düzenlendi.

3 gün süren turnuvanın ardından dereceye girenlere ödülleri verildi. Ödül töreni öncesi konuşan Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkanı Yıldırım Demirören, "Hedefimiz önümüzdeki senden itibaren uluslararası bir Erdoğan Demirören Golf Turnuvası düzenlemek. Bunu organize edeceğiz. Sevgili rahmetlinin dediği gibi; hep beraber buraya sahip çıkalım lütfen. Biz kardeşler bayramda ya da hafta sonu Bodrum'a ya da başka bir yere tatile giderdik. Rahmetliyi çağırırdık, 'siz gidin benim evim Kemer, orada mutluyum' derdi. Bizleri bırakır burada vaktini geçirirdi. Onun adına bizler için burası çok değerli. Sizlerle burayı en iyi yerlere taşımak için hep beraber çalışacağı" dedi. Demirören'in konuşmasının ardından dereceye girenlere ödülleri verildi.

ÖDÜLLER

Junior academy kategorisinde birinci Cemal Demirören ikinci Sarp Saraçoğlu ve üçüncü Kenan Çetin'e ödüllerini Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkanı Yıldırım Demirören, Junior 18 holes kategorisinde birinci olan Delfin Filiz, ikinci Can Bıkmaz ile üçüncü Mia De Marchi'ye ödüllerini Demirören Holding Yönetim Kurulu Üyesi Kıvanç Oktay, Ladies Longest Drive kategorisinde özel ödüle layık görülen Hyun Young Shim ile Men's Longest Drive kategorisinde özel ödüle layık görülen Adlican Benardete'ye ödülünü Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkanı Yıldırım Demirören'in eşi Revna Demirören, Ladies Nearest To The Pin kategorisinde özel ödüle layık görülen Hyun Young Shim ile Mens Nearest The Pin kategorisinde özel ödüle layık görülen Kaan Baral'a ödülünü Demirören Holding Yönetim Kurulu Üyesi Tayfun Demirören'in eşi Reyhan Demirören, Men's C kategorisinde birinci Mustafa Arslan, ikinci Mert Bayır ve üçüncü Min Geun Song'a ödüllerini Öztürkler Limited Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Fikret Öztürk, Ladies B kategorisinde birinci Pervin Topbaş ikinci Moon Sook Shin üçüncü İpek Kızıltaş'a ödülünü Limak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Özdemir, Mens B kategorisinde birinci Freddie Zhang ikinci Ayhan Elmas üçüncü Selim Koray'a ödülünü Demirören Holding Yönetim Kurulu Üyesi Tayfun Demirören, Ladies A kategorisinde birinci Nedret Bulgan ikinci Ayşen Erdoğan, üçüncü Beyhan Benardete'ye ödülünü Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Demirören Oktay, Mens A kategorisinde birinci Caner Tuna, ikinci Selçuk Çetin ve üçüncü Timuçin Başar'a ödülünü Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkanı Yıldırım Demirören, Gross Ladies kategorisinde ödüle layık görülen Beyhan Benardete'ye ödülünü Demirören Medya Grubu İcra Kurulu Başkanı Mehmet Soysal, Gross Men's kategorisinde ödüle layık görülen Emre İpeker'e ödülünü işadamı Ahmet Ağaoğlu, Overall kategorisinde ödüle layık görülen Caner Tuna'ya ödülünü Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu verdi.

