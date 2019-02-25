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Havadan görüntülerle İstanbul trafiğinde bu sabah

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.02.2019 10:30 | Son Güncelleme

  Haber-Kamera: Yılmaz BEZGİN - Çağatay KENARLI - Hasan YILDIRIM - Alper KORKMAZ - Hakan KAYA - İstanbul DHA İstanbul'da trafik yoğunluğu bu sabah yüzde 47 seviyelerinde oldu.

Haber-Kamera: Yılmaz BEZGİN - Çağatay KENARLI - Hasan YILDIRIM - Alper KORKMAZ - Hakan KAYA - İstanbul DHA

İstanbul'da trafik yoğunluğu bu sabah yüzde 47 seviyelerinde oldu.

İstanbul'da hafta sonu yağan kar nedeniyle okullar tatil edilmişti. Kentte gece saatlerinde yağan yağmur karın büyük bölümünü eritti. Yollarda kar birikintisi kalmadı. Yol kenarlarında ise beyaz örtü hala duruyor. Okul servislerinin yola çıkmamasıyla kentte bu sabah trafik yoğunluğu yaşanmadı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB)'nin trafik yoğunluk haritasına göre kentte saat 08.30 sıralarında yoğunluk yüzde 47 seviyelerinde oldu. Trafikteki son durum havadan da görüntülendi.

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