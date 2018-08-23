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(havadan görüntülerle)- KİLİMLİ KOYU'NU KİRLETİP GİTTİLER

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.08.2018 15:51 | Son Güncelleme

* Kağıttan, pet şişeye, karpuz kabuklarından, kilime kadar sahilde bırakılan çöp yığınları görenleri şaşkına çevirdi.

* Kağıttan, pet şişeye, karpuz kabuklarından, kilime kadar sahilde bırakılan çöp yığınları görenleri şaşkına çevirdi. Haber-Kamera: Ersan SAN İstanbul DHA Şile Ağva Kilimli Koyu'nda kamp kuranlar ve günübirlikçi turistlerin çöplerini bırakıp gitmelerine çevreciler tepki gösterdi. Kağıttan, pet şişeye, karpuz kabuklarından, kilime kadar sahilde bırakılan çöp yığınları görenleri şaşkına çevirdi. Turistlerin fotoğraflarını burada çektiğini söyleyen Onur Uğur ise fotoğraf çekiminden önce çevrede bir süre temizlik yaptıktan sonra çekime başlayabildi. Duruma tepki gösteren Uğur, "Burayı bize çok met etmişlerdi. Burası bildiğiniz bir kamp alanı. İstanbul'da bulabileceğiniz nadir mekanlardan bir yer. Fakat misafirlerimizi buraya getirdiğimizde o kadar kötü karşılanıyorlar ki; insanların burada kamp yaptıktan sonra ya da günübirlik tatillerini geçirdikten sonra geride bıraktıkları çöpler. Bu durum sadece Türkleri değil yabancı insanları da çok etkiliyor. Güzelim İstanbul'u bu şekilde mahvetmemeleri lazım. insanlardan istediğimiz, çöplerinizi bir poşete koyun daha sonra da belediyelerin sağlamış olduğu çöp kovalarına bırakın" dedi. Görüntü Dökümü: ------------------ -(HAVADAN GÖRÜNTÜ) -Sahilden detaylar -Kıyıya vuran çöpler -(AKTÜEL GÖRÜNTÜLER) -Pet şişeler -Koyunların karpuz kabuğu yemesi -Uğur'un temizlik yapması -Kıyıdaki çöpler -Çöp yığınları -Çekim yapmaları -Uğur ile röp -Genel ve detaylar

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