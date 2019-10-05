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(Havadan görüntülerle) MALTEPE'DE OKULUN ÇATISI UÇTU: 6 ARAÇ HASAR GÖRDÜ (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.10.2019 10:51 | Son Güncelleme

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN - İsa ALMAÇAYIR - İstanbul DHA - İSTANBUL'da şiddetli rüzgarın etkisiyle bir lisenin çatısının uçması sonucu 6 araç hasar gördü.

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN - İsa ALMAÇAYIR - İstanbul DHA - İSTANBUL'da şiddetli rüzgarın etkisiyle bir lisenin çatısının uçması sonucu 6 araç hasar gördü. İtfaiyenin olay yerindeki çalışması sürüyor.

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