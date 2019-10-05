(Havadan görüntülerle) MALTEPE'DE OKULUN ÇATISI UÇTU: 6 ARAÇ HASAR GÖRDÜ (2)

Haber-Kamera: Cengiz \u00c7OBAN - \u0130sa ALMA\u00c7AYIR - \u0130stanbul DHA - \u0130STANBUL'da \u015fiddetli r\u00fczgar\u0131n etkisiyle bir lisenin \u00e7at\u0131s\u0131n\u0131n u\u00e7mas\u0131 sonucu 6 ara\u00e7 hasar g\u00f6rd\u00fc. \u0130tfaiyenin olay yerindeki \u00e7al\u0131\u015fmas\u0131 s\u00fcr\u00fcyor.16 ya\u015f\u0131ndaki k\u0131za 'cinsel istismar iddias\u0131' bir il\u00e7eyi aya\u011fa kald\u0131rd\u0131! Polis seferber olduKad\u0131n i\u015fletmeci elleriyle yeti\u015ftirdi\u011fi ayvalar\u0131 10 farkl\u0131 \u00fclkeye ihra\u00e7 ediyorEmzirme \u015eenli\u011fi'nde anneler ve sa\u011fl\u0131k \u00e7al\u0131\u015fanlar\u0131 bir araya geldi
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