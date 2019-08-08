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(HAVADAN GÖRÜNTÜLERLE) OTOGARIN OTOPARK İŞLETMESİ İSPARK'A GEÇTİ

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.08.2019 18:08 | Son Güncelleme

Haber-Kamera: Ali AKSOYER-Mustafa BAKIRHAN-İstanbul DHA İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nde alınan karar sonrası otopark kısmının İSPARK'a devredildiği otogarda çalışmalar başlatıldı.

Haber-Kamera: Ali AKSOYER-Mustafa BAKIRHAN-İstanbul DHA

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nde alınan karar sonrası otopark kısmının İSPARK'a devredildiği otogarda çalışmalar başlatıldı. Otogarı 25 yıldır işleten Uluslararası Anadolu ve Trakya Otobüsçüler Derneği'nin sözleşmesi 5 Mayıs 2019'da dolmuştu. İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nde yapılan toplantıda ilk aşamada otogarın otopark kısmının İSPARK'a devredilmesine karar verilmişti. Mahkeme sürecinin tamamlanmasının ardından İBB'ye bağlı ekipler saat 16.00'da otogara gitti. Polis ve zabıtanın yanı sıra özel güvenlik ekipleri de çevrede önlemler aldı. Bayrampaşa Kaymakamlığı'ndan gelen bir heyetin gözetiminde eski yönetime ait olan kulübe ve biletleme istasyonları kaldırıldı. Otogardaki çalışmalar tamamlandıktan sonra İSPARK'ın kulübe ve biletleme istasyonları yerleştirilecek. Çalışmaları yerinde izleyen Bayrampaşa Kaymakamı Osman Aslan Canbaba kararın hayırlı olmasını diledi.

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